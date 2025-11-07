ΕΛΤΑ: Διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για το πλάνο αναδιάρθρωσης – Οι τρεις προτεραιότητες

Αυτοκριτική από τον πρόεδρο του Υπερταμείου, που ανέφερε ότι αν και έγινε ολοκληρωμένος σχεδιασμός, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κρίσιμες παράμετροι – Θα διερευνηθούν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία