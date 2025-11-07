ΕΛΤΑ: Διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για το πλάνο αναδιάρθρωσης – Οι τρεις προτεραιότητες
Αυτοκριτική από τον πρόεδρο του Υπερταμείου, που ανέφερε ότι αν και έγινε ολοκληρωμένος σχεδιασμός, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κρίσιμες παράμετροι – Θα διερευνηθούν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία
Η επιτάχυνση του μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Η συνάντηση έγινε μετά τις έντονες αναταράξεις που προκάλεσε η απόφαση για κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα και η μετέπειτα παραίτηση του μέχρι πρότινος επικεφαλής Γρηγόρη Σκλήκα.
Στόχος του Υπερταμείου αλλά και των ΕΛΤΑ είναι να υπάρξει άμεσα διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που προβλέπεται να εφαρμοστεί το πλάνο αναδιάρθρωσης και να βρεθούν βέλτιστες λύσεις στις προκλήσεις που εντοπίζονται. Επίσης, αναμένεται να αναληφθεί πρωτοβουλία ενημέρωσης και να παρουσιαστεί ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας των ΕΛΤΑ και οι υπηρεσίες που παρέχονται ήδη, καθώς και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες μετασχηματισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ήδη χαραχθεί.
Κάνοντας αυτοκριτική, ο κ. Παπαχρήστου ανέφερε μεν ότι έγινε ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ωστόσο παραδέχθηκε ότι δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κρίσιμες παράμετροι όπως η ενημέρωση και η προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών.
Ο ίδιος δεσμεύτηκε για την άμεση διεξαγωγή μιας εκτενούς και ουσιαστικής διαβούλευσης με θεσμικούς φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη διερεύνηση συνεργασιών με την τοπική κοινωνία.
Ήδη η εταιρεία υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού. Ειδικότερα:
1. Επιτεύχθηκε η συνένωση ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier δημιουργώντας τον ισχυρό δεύτερο πόλο στον κλάδο.
2. Υλοποιούνται επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε real time να παρακολουθείται η πορεία των προσφερόμενων υπηρεσιών.
3. Οι ταχυδρόμοι είναι πλέον εξοπλισμένοι με φορητά τερματικά και μίνι εκτυπωτές και μπορούν να υλοποιήσουν σχεδόν όλες τις υπηρεσίες με μία επίσκεψη κατ’οίκον.
4. Η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή με την αξιοποίηση για πρώτη φορά της ακίνητης περιουσίας και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται αποτελέσματα. Ήδη η μεταστέγαση των γραφείων των ΕΛΤΑ είναι μια κίνηση που εξοικονομεί για την εταιρεία 55.000 ευρώ ετησίως, ενώ απελευθερώνεται το κτήριο της Καισαριανής, με σημαντική εμπορική αξία, η οποία συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά αποτίμηση της συνολικής ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και οργανώνεται ολιστικό πλάνο αξιοποίησης.
5. Διευρύνονται οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ με περισσότερες και εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα, σε συνεργασία με την ALPHA BANK.
7. Διευρύνθηκε το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών σε 11 πόλεις και δημιουργήθηκε η εφαρμογή elta fastpost για τον προγραμματισμό ραντεβού σε 74 καταστήματα.
8. Τοποθετήθηκαν έξυπνες θυρίδες postbox σε όλη την Ελλάδα.
9. Γίνεται ενίσχυση του στόλου οχημάτων για τη βελτίωση του δικτύου διανομής.
Τα προηγούμενα χρόνια, τα ΕΛΤΑ προχώρησαν στην κατάργηση ζημιογόνων εμπορικών λειτουργιών (π.χ. προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας), έκαναν μια ευρεία εθελούσια έξοδο, ανασχεδίασαν το μοντέλο διανομής και ενσωμάτωσαν τη ρομποτική τεχνολογία στη διαλογή μειώνοντας κόστος και χρόνο.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπερταμείο σημειώνει ότι:
• η ταχυδρομική αγορά είναι εδώ και δεκαετίες απελευθερωμένη και ΔΕΝ επιδέχεται καμίας κρατικής ενίσχυσης,
• η αλληλογραφία μειώνεται διαρκώς, έως και 90%,
• ο ανταγωνισμός στις ταχυμεταφορές αυξάνεται με εγχώριους και διεθνείς παίχτες,
• οι απαιτήσεις των πολιτών μεταβάλλονται, αφού ζητούν όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην εξυπηρέτηση,
• η φυσική ροή δεμάτων, επιστολών και πληρωμών μεταφέρεται πλέον από φυσικά, σταθερά κτίρια σε κατ’ οίκον εξυπηρέτηση.
Σε αυτή την κατεύθυνση έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα στα ΕΛΤΑ. Ήδη:
• 92% των συντάξεων επιδίδονται στο σπίτι,
• το 90% της αλληλογραφίας παραδίδεται κατ’ οίκον.
«Υπό το πρίσμα των παραπάνω, θα αξιοποιηθεί το επόμενο τρίμηνο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού, υπό την αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ότι καμία περιοχή, κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική κάλυψη», αναφέρει το Υπερταμείο.
Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του, το Υπερταμείο υπογραμμίζει τη «σημαντική συμβολή του Γρηγόρη Σκλήκα, του απελθόντος CEO των ΕΛΤΑ, που επιτάχυνε την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού. Υπηρέτησε με ακεραιότητα και προσήλωση τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ και με την απόφασή του να παραιτηθεί για λόγους ευθιξίας, διευκόλυνε τη δυνατότητα συνέχισης του πλάνου μετασχηματισμού».
«Από την πλευρά του Υπερταμείου θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του πλάνου μετασχηματισμού, με ταυτόχρονη έμφαση στη στήριξη και τον σεβασμό προς τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως εξάλλου είναι και η δημοσίως εκπεφρασμένη βούληση της Πολιτείας», καταλήγει η ανακοίνωση.
