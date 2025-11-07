Μetlen: Αμερικανικό ενδιαφέρον για την παραγωγή γαλλίου και το LNG
Μetlen: Αμερικανικό ενδιαφέρον για την παραγωγή γαλλίου και το LNG
Η Ουάσινγκτον θέλει τις εγχώριες κρίσιμες πρώτες ύλες ενώ ο Όμιλος ενισχύει τη βιομηχανική του παρουσία στην Ευρώπη και επενδύει στην άμυνα - Το ενδιαφέρον για γαλλική εταιρεία αλουμινίου
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μονάδα παραγωγής γαλλίου της Metlen φέρνει τον ελληνικό Όμιλο στο επίκεντρο της διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής σκακιέρας. Το γάλλιο, κρίσιμο μέταλλο για την κατασκευή μικροτσίπ, φωτοβολταϊκών και αμυντικών συστημάτων, αναδεικνύεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την εταιρεία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Δύση αναζητά ασφαλείς και «φιλικούς» προμηθευτές.
Όπως ανέφερε χθες κατά την παρουσίαση του τρίτου εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για την πώληση της παραγωγής στις ΗΠΑ. Σήμερα, η παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα υπολογίζεται σε περίπου 50 μετρικούς τόνους, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες – παρά το μέγεθος της αγοράς – δεν ξεπερνά τους 30. Για να καλυφθούν οι ανάγκες της αμερικανικής βιομηχανίας, η συνολική παραγωγή θα πρέπει να υπερβεί τους 600 τόνους, γεγονός που εξηγεί την ένταση του ενδιαφέροντος και το βάθος των συζητήσεων.
Το αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Metlen δεν περιορίζεται όμως στο γάλλιο. Στον τομέα του φυσικού αερίου, η εταιρεία προμηθεύεται ήδη περίπου το 80% του LNG που καταναλώνεται στην Ελλάδα από αμερικανικές πηγές, καθιστώντας την κομβικό κρίκο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς περιλαμβάνουν και προοπτικές ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα του LNG, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει προ πολλού και πλέον αποκτούν πιο δομημένο χαρακτήρα.
