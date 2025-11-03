Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά ξεκινά ο Νοέμβριος, ξανά πάνω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά ξεκινά ο Νοέμβριος, ξανά πάνω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
«Κόβει» μέρισμα ο ΟΠΑΠ - Εταιρικά αποτελέσματα, MSCI και Scope στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος
Δυναμικά ξεκινά ο Νοέμβριος για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να επιστρέφουν στο προσκήνιο οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων. Η πρώτη εβδομάδα του τρέχοντος μήνα χαρακτηρίζεται από πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων, διανομές μερισμάτων, την αναθεώρηση των δεικτών του MSCI και την ετυμηγορία της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (3/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,95% και διαπραγματεύεται στις 2.014,13 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτης, με χαμηλό ημέρας τις 1.998,76 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.016,51 μονάδες. «Ο Νοέμβριος ενδέχεται να αποτελέσει μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική αγορά, με σημαντικά εταιρικά γεγονότα», σημειώνει η Beta Securities στο προσυνεδριακό της σχόλιο, ενώ η Κύκλος Χρηματιστηριακή τονίζει ότι οι 1.990 μονάδες παραμένουν η εγγύτερη στήριξη του ΓΔ.
«Φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών έβαλε η Λεωφόρος Αθηνών, καταγράφοντας απώλειες -1,9% τον Οκτώβριο και πτώση -0,8% σε εβδομαδιαία βάση. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε κάτω από τις 2.000 μονάδες, αν και κράτησε επαφή με το συγκεκριμένο κρίσιμο όριο. Ισχυρή παραμένει η απόδοση από τις αρχές του τρέχοντος έτους, με τα κέρδη του ΧΑ να ξεπερνούν το +35%.
