Πλειστηριασμοί: Ξανά στο σφυρί τη νέα χρονιά η πολυτελής βίλα του Ψυχικού
Το ακίνητο της εταιρείας Κρισώτ, συμφερόντων του Σ. Εμμανουήλ, θα βγει στις 16 Ιανουαρίου 2026 - Πώς αποδέσμευσε το ακίνητο η Εισαγγελία Εφετών και η πορεία της τιμής πρώτης προσφοράς
Σε πέμπτο κατά σειρά πλειστηριασμό οδηγείται, στις αρχές της νέας χρονιάς, η πολυτελής βίλα του Σωτήρη Εμμανουήλ στο Ψυχικό. Συγκεκριμένα, το επόμενο ηλεκτρονικό σφυρί έχει προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 16 Ιανουαρίου 2026, με επισπεύδουσα τη doValue.
Η αποδέσμευση
Για να ξεκινήσει να βγαίνει σε πλειστηριασμό το πολυτελές ακίνητο χρειάστηκε να προηγηθεί η αποδέσμευσή του από τις δικαστικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά είχε εμπλακεί με την υπόθεση των υποβρυχίων και με διάταξη του ανακριτή από το 2013 υπήρξε δέσμευση του ακινήτου της εταιρείας Κρισώτ, στο οποίο εκείνος κατοικούσε.
Το Νοέμβριο του 2024 η doValue με αίτησή της προς τη Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ζήτησε την έκδοση εισαγγελικής πράξης διαπίστωσης της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος της διάταξης. Με βάση το σκεπτικό της απόφασης που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025, το 2015 με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ο Σ. Εμμανουήλ παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό το 2019 και σε δεύτερο βαθμό το 2021 ενώ από το περιεχόμενο των αποφάσεων προκύπτει ότι «ουδέν διετάχθη σχετικά με το δεσμευμένο ακίνητο».
