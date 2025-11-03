Πλειστηριασμοί: Ξανά στο σφυρί τη νέα χρονιά η πολυτελής βίλα του Ψυχικού

Το ακίνητο της εταιρείας Κρισώτ, συμφερόντων του Σ. Εμμανουήλ, θα βγει στις 16 Ιανουαρίου 2026 - Πώς αποδέσμευσε το ακίνητο η Εισαγγελία Εφετών και η πορεία της τιμής πρώτης προσφοράς