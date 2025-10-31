Συνάντηση Πιερρακάκη - Σεράφιν: Η Ελλάδα πιστεύει σε μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και οι θέσεις της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνμε τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού, καταπολέμησης της απάτης και δημόσιας διοίκησης.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς -όπως η άμυνα, η καινοτομία και η ενέργεια- και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν με ευελιξία τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος τόνισε τη σημασία μιας ισχυρής και διασφαλισμένης χρηματοδότησης για τις ελληνικές περιφέρειες, στο πλαίσιο μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.Αμέσως μετά τη συνάντηση, ακολούθησαν δηλώσεις.Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα πιστεύει σε μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους πολίτες τηςΘέλω να καλωσορίσω τον επίτροπο Σεράφιν, έναν επίτροπο που έχει αναλάβει μια από τις πιο απαιτητικές πρωτοβουλίες, μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές: να διαμορφώσει έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δεν θα αποτελεί απλώς ένα σύνολο αριθμών, αλλά ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος και για τη θέση της στον κόσμο.Η Ελλάδα έχει επιστρέψει πιο δυνατή, πιο ανθεκτική και έτοιμη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων.Αναγνωρίζουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικατοπτρίζει μια ειλικρινή προσπάθεια να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να προσαρμοστεί η Ένωση στις νέες προκλήσεις που απαιτούν στρατηγική διορατικότητα, κοινές επενδύσεις και συνέργειες και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για τους πολίτες και την οικονομία.Η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως ξεκάθαρη: Χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό προϋπολογισμό, που θα εξοπλίζει την Ένωση με τους αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και στις προκλήσεις της, χωρίς να ξεχνά τους ανθρώπους και τις περιοχές που χρίζουν ακόμη μεγαλύτερης στήριξης και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.Παράλληλα, ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να στηρίξει τις νέες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες:



* την προσιτή στέγαση ως πανευρωπαϊκή πρόκληση που αγγίζει εκατομμύρια πολίτες,* την ευρωπαϊκή άμυνα,* την ενεργειακή ασφάλεια,* την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές,* την τεχνολογική πρόοδο, την έρευνα και την καινοτομία,* τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματοςΓια να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους μαζί, πέρα από την ισχυρή χρηματοδότηση, χρειάζεται όραμα, πολιτική βούληση και πίστη ότι η Ευρώπη μπορεί να ενεργεί ως μία κοινότητα και όχι απλά ως ένα άθροισμα κρατών.Η Ελλάδα πιστεύει σε μια Ευρώπη που δεν φοβάται να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, που επενδύει στους ανθρώπους της και εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα στους πολίτες της.Μια Ευρώπη που δεν περιορίζεται στη διαχείριση κρίσεων, αλλά σχεδιάζει και διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της.Αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το εργαλείο της επόμενης ευρωπαϊκής γενιάς, ένα εργαλείο ενότητας, προόδου και αλληλεγγύης.Η Ελλάδα θα συμβάλλει εποικοδομητικά και υπεύθυνα σε αυτή τη συζήτηση, με ρεαλισμό αλλά και με την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να προχωρά πιο ενωμένη, πιο ανθεκτική και πιο ισχυρή διεθνώς.Και, βεβαίως, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν θα αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον επίτροπο Σεράφιν για την αφοσίωση, τις άοκνες προσπάθειες και το πνεύμα συνεργασίας που επιδεικνύει.Η κοινή μας πρόκληση είναι να υιοθετήσουμε ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που να είναι ισορροπημένο, δίκαιο και φιλόδοξο.Σας ευχαριστώ πολύ.Νίκος Παπαθανάσης: Αφοσιωμένοι στην αποτελεσματική και δίκαιη αξιοποίηση κάθε ευρωπαϊκού πόρου προς όφελος των πολιτώνΕπίτροπε Σεράφιν, καλώς ήλθατε στην Ελλάδα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας μέχρι τώρα. Και εσάς και τους συνεργάτες σας.Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Χωρίς ένα επαρκές και σταθερό πρόγραμμα χρηματοδότησης, οι προκλήσεις για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.Υποστηρίζουμε τη διατήρηση μιας ισχυρής και διασφαλισμένης χρηματοδότησης για τις Περιφέρειες και τις κατάλληλες δράσεις που απαιτούνται, με σαφές χρονοδιάγραμμα και σταθερό συντελεστή χρηματοδότησης, ώστε οι επενδύσεις να σχεδιάζονται με βιώσιμο τρόπο και να έχουν μεσο-μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.Υποστηρίζουμε μεταρρυθμίσεις που προωθούν την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή οικονομία, την ανθρωπιστική και κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και την μείωση της φτώχειας.Στόχος μας είναι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να στηρίζει μακροχρόνια τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.Η Ελλάδα παραμένει σαφώς αφοσιωμένη στην υλοποίηση ενός αποτελεσματικού και δίκαιου προγράμματος που θα αξιοποιεί στο έπακρο τους πόρους της Ε.Ε. για την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της.Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τους ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που να διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία της Ε.Ε., ώστε όλες οι Περιφέρειές της να μπορούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για μια ανταγωνιστική Ευρώπη με σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε, και όλοι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι και πιστεύουμε στην Ευρώπη.Σας ευχαριστώ πολύ.Πιοτρ Σεράφιν: Αναγνωρίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στα σύνορα - Περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα της ΕΕ«Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι υπουργοί, θερμές ευχαριστίες για τη φιλοξενία σας εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και χθες που είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Κυριάκο.Πράγματι, αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας στη συζήτηση για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, και είμαι ευχαριστημένος που μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία της πρότασης που η Ελλάδα εκτιμά.Η έμφαση που δίνουμε στην απλοποίηση και την ευελιξία είναι μία από αυτές τις διαστάσεις. Όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. του θυμίζει ένα «μαύρο κουτί», λίγο μυστικοπαθές, αλλά σίγουρα υπερβολικά περίπλοκο. Και αυτό είναι ακριβώς που θέλουμε να αλλάξουμε: να κάνουμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα πιο προσβάσιμα, όχι μόνο για τις εθνικές διοικήσεις, αλλά κυρίως για τους τελικούς δικαιούχους.Μοιραζόμαστε επίσης την άποψη για τη σημασία της ανταγωνιστικότητας για το μέλλον της Ευρώπης. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που χάνει την κούρσα ανταγωνιστικότητας απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, δεν θα είναι σε θέση να διασφαλίσει το μοναδικό κοινωνικό μοντέλο που διαθέτουμε στην Ευρώπη, ούτε να προσφέρει άλλα ζωτικής σημασίας δημόσια αγαθά όπως η ασφάλεια.Από τη δική μου οπτική, αυτή η επίσκεψη ήταν επίσης μια ευκαιρία να εξηγήσω τη φύση των εθνικών σχεδίων ψηφιακής εταιρικής σχέσης, πρόκειται για μια πολύ καινοτόμο προσέγγιση, που απαιτεί πολλές εξηγήσεις, το γνωρίζω πλήρως.Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι έχουμε προτείνει αυτά τα σχέδια να διατηρήσουν τόσο την πολιτική συνοχής όσο και την αγροτική πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πολιτικές υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα και θα συνεχίσουν να είναι και στο μέλλον.Αλλά για να τις διατηρήσουμε, πρέπει να τις εκσυγχρονίσουμε.Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές τους προτεραιότητες. Αυτό που λειτουργεί καλά στη Φινλανδία δεν λειτουργεί απαραίτητα στην Ελλάδα και το αντίστροφο.Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Η επιτυχία των δημοσίων δαπανών και των επενδύσεων εξαρτάται πολύ συχνά από το "ρυθμιστικό περιβάλλον" ή, θα έλεγα καλύτερα, από την πολιτική βούληση για μεταρρυθμίσεις.Τέλος, συζητήσαμε επίσης πώς ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια της Ένωσής μας.Στην Ελλάδα γνωρίζετε εδώ και δεκαετίες τι σημαίνει να έχεις την ευθύνη για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης, όσο και τις επενδύσεις στην άμυνα.Μόνο τα τελευταία χρόνια το υπόλοιπο της ΕΕ έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτών των καθηκόντων, και αυτό θα αποτυπωθεί στον επόμενο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.Αντί να μεταφέρουμε μεγάλα ποσά των ευρωπαίων φορολογουμένων σε άλλες ηπείρους, θα πρέπει να επενδύουμε στην καινοτομία, στις θέσεις εργασίας και στη βιομηχανία άμυνας εντός της Ε.Ε.Και θα ήθελα επίσης να πω ότι ο ρόλος χωρών όπως η Ελλάδα, που προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα, πρέπει και θα αναγνωριστεί μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης.Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που προτείνουμε αύξηση της χρηματοδότησης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης κατά 300%.Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι συμφωνήσαμε σε πολλούς τομείς. Υπάρχει επίσης χώρος για περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.Πρέπει, επίσης, να πω ότι σήμερα δεν μιλήσαμε μόνο για το πώς να δαπανήσουμε τα χρήματα, αλλά και για το πώς να χρηματοδοτήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, και σε εσάς, νομίζω, δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης.Ο υπουργός

