Eurostat: Στο 1,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο - Στο 2,1% στην Ευρωζώνη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurostat Πληθωρισμός

Οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης, σύμφωνα με την Eurostat - Αποκλιμάκωση σημείωσαν τιμές στην ενέργεια

Περαιτέρω υποχώρηση στο 1,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 1,8% και τον Αύγουστο βρίσκονταν στο 3,1%, βάσει των στοιχείων της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Οκτώβριο, από 2,2% τον Σεπτέμβριο.
Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Οκτώβριο (3,4%), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα (2,5%), τα βιομηχανικά προϊόντα (0,6%). Οι τιμές στην ενέργεια εμφανίζουν αποκλιμάκωση (-1,0%).
