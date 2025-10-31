Eurostat: Στο 1,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο - Στο 2,1% στην Ευρωζώνη

Οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα και τα βιομηχανικά προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης, σύμφωνα με την Eurostat - Αποκλιμάκωση σημείωσαν τιμές στην ενέργεια