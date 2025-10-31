Ελληνικές τράπεζες: Πλεονάζοντα κεφάλαια €8-9 δισ. – Πάνω από €30 δισ. oι συμφωνίες από τις αρχές του έτους στην Ευρώπη
Ελληνικές τράπεζες: Πλεονάζοντα κεφάλαια €8-9 δισ. – Πάνω από €30 δισ. oι συμφωνίες από τις αρχές του έτους στην Ευρώπη
Σε εξαγορές και συγχωνεύσεις βρίσκουν διέξοδο τα πλεονάζοντα κεφάλαια των ευρωπαϊκών τραπεζών
Οι κινήσεις της Unicredit, που ειρήσθω εν παρόδω ακούγεται πως θέλει να αιτηθεί για ένα ποσοστό μέχρι 33% της Alpha Bank στις Ευρωπαϊκές Αρχές και οι οποίες δεν αφορούν ασφαλώς μόνον τη χώρα μας, αποτελούν τμήμα ενός γενικότερου παζλ, που δημιουργείται και αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα στην Ευρώπη.
Η αστάθεια της αγοράς που προκλήθηκε από τις δασμολογικές ενέργειες των ΗΠΑ έχει απειλήσει την παγκόσμια ανάκαμψη με αρκετές συμφωνίες να έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί — αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιαστικά την ολοκλήρωση συμφωνιών στον τραπεζικό τομέα.
Ευρωπαϊκές τραπεζικές συμφωνίες συνολικού ύψους ρεκόρ 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν ανακοινωθεί από τις αρχές του 2025 (έως τον Απρίλιο), σύμφωνα με την καταγραφή της Οliver Wyman όγκος σχεδόν διπλάσιος από την ίδια περίοδο το 2024. Σύμφωνα με άλλους αναλυτές το ύψος αυτό έχει στην παρούσα φάση ξεπεράσει κατά πολύ τα 30 δισ. ευρώ.
Με τις κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης να δημιουργούν σημαντικό πλεονάζον κεφάλαιο — πάνω από 300 δισεκατομμύρια που επέστρεψαν στους μετόχους από το 2022 — υπάρχει ανανεωμένη ικανότητα και όρεξη για δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων σε χρηματοοικονομικά πράγματα.
Στη χώρα μας, που από χθες ξεκίνησε η ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου, υπολογίζεται πως το αντίστοιχο κεφαλαιακό πλεόνασμα διαμορφώνεται σε ότι αφορά τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες σε περίπου 8-9 δισ. ευρώ καθαρά διαθέσιμα κεφάλαια, που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν για εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμμετοχές ή επαναγορές μετοχών.
