Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές μετά το χθεσινό ράλι
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές μετά το χθεσινό ράλι
Συσσώρευση στην περιοχή των 2.020-2.030 μονάδων με το βλέμμα σε εταιρικά αποτελέσματα και ΕΚΤ
Σε χαμηλό τέμπο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να κατεβάζουν ταχύτητα μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +1,1%, ακολουθώντας την ραθυμία των διεθνών χρηματιστηρίων. Στο εσωτερικό η προσοχή είναι στραμμένη στα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου των εισηγμένων. Στο εξωτερικό οι επενδυτές «ζυγίζουν» τη νέα μείωση επιτοκίων της Fed, καθώς και τις επακόλουθες δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ και περιμένουν πλέον τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.024,43 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.023,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.030,26 μονάδες.
Rebound πήρε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτωτικό σερί, επιστρέφοντας στην περιοχή των 2.020-2.030 μονάδων. Με αυτό τον τρόπο «ψαλίδισε» τις απώλειες του Οκτωβρίου σε περίπου -0,4%, με την «μάχη» για το πρόσημο να παραμένει ζωντανή στις δύο συνεδριάσεις που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε περίπτωση που ανεβεί σε επίπεδα άνω των 2.034 μονάδων, τότε θα διεκδικήσει την 12η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Κοντά στο +38% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ φέτος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,05% και διαπραγματεύεται στις 2.024,43 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.023,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.030,26 μονάδες.
Rebound πήρε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο πτωτικό σερί, επιστρέφοντας στην περιοχή των 2.020-2.030 μονάδων. Με αυτό τον τρόπο «ψαλίδισε» τις απώλειες του Οκτωβρίου σε περίπου -0,4%, με την «μάχη» για το πρόσημο να παραμένει ζωντανή στις δύο συνεδριάσεις που απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε περίπτωση που ανεβεί σε επίπεδα άνω των 2.034 μονάδων, τότε θα διεκδικήσει την 12η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Κοντά στο +38% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ φέτος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα