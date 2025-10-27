Αλλάζουν όλα στις πληρωμές - Υποχρεωτικό το IRIS για όλες τις επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου, τα τσουχτερά πρόστιμα
Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη γενικευμένη εφαρμογή του IRIS στις εμπορικές συναλλαγές. Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, δίπλα στις ήδη γνωστές επιλογές POS. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής μέσα από το τερματικό και, εφόσον επιλέξουν IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός QR κωδικός που θα «σκανάρουν» μέσω της εφαρμογής mobile banking για να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.
Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές μέσω IRIS ή άλλων παρόμοιων υπηρεσιών θα πρέπει να τις εκτελούν αποκλειστικά μέσω POS διασυνδεδεμένου είτε με τον φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Όσες δεν συμμορφωθούν ως την 1η Νοεμβρίου κινδυνεύουν με πρόστιμα 10.000 ευρώ (για απλογραφικά βιβλία) και 20.000 ευρώ (για διπλογραφικά), τα οποία μειώνονται κατά 50% σε μικρούς οικισμούς και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
Τα όρια των συναλλαγών παραμένουν προς το παρόν στα 500 ευρώ την ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και στα 500 ευρώ για πληρωμές προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με συνολικό ημερήσιο πλαφόν τα 1.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια αυξάνονται στα 1.000 ευρώ την ημέρα και 5.000 ευρώ τον μήνα για ιδιώτες, ενώ για επαγγελματίες θα φτάνουν έως 31.000 ευρώ μηνιαίως.
Το 2026 θα είναι και η χρονιά της διεθνούς επέκτασης του IRIS, καθώς θα συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, επιτρέποντας μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο σε χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και τις σκανδιναβικές χώρες. Έτσι, οι Έλληνες χρήστες θα μπορούν να στέλνουν ή να λαμβάνουν χρήματα από το εξωτερικό με την ίδια ευκολία που σήμερα στέλνουν σε φίλους ή επαγγελματίες εντός Ελλάδας.
Ήδη περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS P2P για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών, ενώ 560.000 επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στο IRIS P2B. Στο IRIS Commerce συμμετέχουν σήμερα 8.806 επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα, αριθμός που αναμένεται να εκτοξευθεί με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος σε όλη την αγορά.
Να δοθεί παράταση λίγων μηνών για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS και να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος διασύνδεσής του με το POS, ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.
Επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη, ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, τονίζει πως είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή επιβολή προστίμων από την 1η Νοεμβρίου, σε επιχειρήσεις που -χωρίς δική τους ευθύνη- δεν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν εγκαίρως με το νέο πλαίσιο.
Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, ωστόσο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βάρος των επιχειρήσεων. Υπογραμμίζει πως η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, αναφέρει ότι ο νέος εξοπλισμός και οι τεχνικές συνδέσεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετο κόστος, ενώ στην παρούσα οικονομική συγκυρία θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποστηρίζονται στη λειτουργία τους και να μην κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμων που δεν προκύπτουν από δική τους υπαιτιότητα.
Θεσσαλονίκη: Παράταση για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης (ΒΕΘ)
Να δοθεί παράταση λίγων μηνών για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS και να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος διασύνδεσής του με το POS, ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.
Επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη, ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος, τονίζει πως είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή επιβολή προστίμων από την 1η Νοεμβρίου, σε επιχειρήσεις που -χωρίς δική τους ευθύνη- δεν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν εγκαίρως με το νέο πλαίσιο.
Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών είναι αναγκαία, ωστόσο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βάρος των επιχειρήσεων. Υπογραμμίζει πως η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνει με τεχνική ασφάλεια και δίκαιους όρους για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, αναφέρει ότι ο νέος εξοπλισμός και οι τεχνικές συνδέσεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με πρόσθετο κόστος, ενώ στην παρούσα οικονομική συγκυρία θα πρέπει οι επιχειρήσεις να υποστηρίζονται στη λειτουργία τους και να μην κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμων που δεν προκύπτουν από δική τους υπαιτιότητα.
