Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς στερεύει το ελληνικό γάλα

Μείωση έως και 5% στις ποσότητες γάλακτος λόγω της ευλογιάς - Από τι θα εξαρτηθεί το ποσοστό της δεδομένης άνοδου των τιμών