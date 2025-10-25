Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς στερεύει το ελληνικό γάλα
Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς στερεύει το ελληνικό γάλα
Μείωση έως και 5% στις ποσότητες γάλακτος λόγω της ευλογιάς - Από τι θα εξαρτηθεί το ποσοστό της δεδομένης άνοδου των τιμών
Η εκτός ελέγχου εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας τους τελευταίους 14 περίπου μήνες, προκαλεί πέρα από τεράστια προβλήματα βιοπορισμού στους κτηνοτρόφους και ζητήματα επάρκειας στο γάλα που φτάνει στις ελληνικές βιομηχανίες, με αποτέλεσμα, ήδη να προκαλούνται κωλύματα στην παραγωγή της φέτας, ενός εκ των κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων.
Καθώς στο μέτωπο του εμβολιασμού δεν αναμένεται να βγει σύντομα «λευκός καπνός», αφού δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο από την Κομισιόν, η λύση που έχει προκρίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η θανάτωση των προσβεβλημένων με τη ζωονόσο αιγοπροβάτων, που πλέον έχουν ξεπεράσει τις 350.000. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν εμβόλιο προκειμένου να μην χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο στην Ελλάδα πως δεν θα αγοράσουν φέτα, αν τα ζώα εμβολιαστούν.
Από πλευράς του, ο Συνδέσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), με πολλαπλές παρεμβάσεις έχει καταστήσει σαφές το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχουν ευθύνες τόσο από πλευράς υπουργείου, όσο και από πλευράς κτηνοτρόφων, για τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογίας, που φέρνει πλέον την ελληνική γαλακτοβιομηχανία σε οριακό σημείο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Καθώς στο μέτωπο του εμβολιασμού δεν αναμένεται να βγει σύντομα «λευκός καπνός», αφού δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο από την Κομισιόν, η λύση που έχει προκρίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι η θανάτωση των προσβεβλημένων με τη ζωονόσο αιγοπροβάτων, που πλέον έχουν ξεπεράσει τις 350.000. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν εμβόλιο προκειμένου να μην χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο στην Ελλάδα πως δεν θα αγοράσουν φέτα, αν τα ζώα εμβολιαστούν.
Από πλευράς του, ο Συνδέσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), με πολλαπλές παρεμβάσεις έχει καταστήσει σαφές το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχουν ευθύνες τόσο από πλευράς υπουργείου, όσο και από πλευράς κτηνοτρόφων, για τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογίας, που φέρνει πλέον την ελληνική γαλακτοβιομηχανία σε οριακό σημείο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα