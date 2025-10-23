ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων της ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 4,5% σημείωσε πέρυσι το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά σε σύγκριση με το 2023, από 151,7 δισ. ευρώ σε 158,6 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,6% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από 155,4 δισ. ευρώ σε 162,6 δισ. ευρώ. Ενώ, το 2024 το ποσοστό αποταμίευσης ήταν -2,5% έναντι -2,4% το 2023.
Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την ΕΛΣΤΑΤ:
Το ποσοστό των επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 25,2% το 2024 σε σύγκριση με 25,1% το 2023.
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 112,8 δισ. ευρώ πέρυσι από 109,3 δισ. ευρώ το 2023. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 99,7 δισ. ευρώ από 98,5 δισ. ευρώ το 2023. Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 13,1 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2023.
Παράλληλα, το 2024 η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 13 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, σε σύγκριση με το 2023 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 12,6 δισ. ευρώ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
