Γιατί τα σκυλιά στην Ιαπωνία ζουν περισσότερο
Στον κόσμο της μακροζωίας των σκύλων, η Ιαπωνία βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των στατιστικών
Ενώ η μέση διάρκεια ζωής των σκύλων σε πολλές δυτικές χώρες κυμαίνεται από 10 έως 13 χρόνια, τα ιαπωνικά σκυλιά συχνά ζουν μέχρι τα τέλη της εφηβείας τους, και μερικά φτάνουν ακόμη και τα είκοσι. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τους τριχωτούς συντρόφους στην Ιαπωνία να έχουν μια μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή; Οι ειδικοί υποδεικνύουν ότι είναι ένας συνδυασμός διατροφής, υγειονομικής περίθαλψης, τρόπου ζωής και πολιτισμικών στάσεων που ξεχωρίζουν τους ιαπωνικούς σκύλους.
Ο ρόλος της διατροφής
Ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους παράγοντες για την παρατεταμένη διάρκεια ζωής των ιαπωνικών σκύλων είναι η διατροφή τους. Σε αντίθεση με τις μαζικά παραγόμενες κροκέτες που χρησιμοποιούνται συχνά σε άλλες χώρες, πολλοί Ιάπωνες ιδιοκτήτες σκύλων εστιάζουν σε φρέσκα, υψηλής ποιότητας και ισορροπημένα γεύματα. Τα παραδοσιακά ιαπωνικά γεύματα για σκύλους συχνά περιλαμβάνουν άπαχες πρωτεΐνες, όπως ψάρι ή κοτόπουλο, λαχανικά, ρύζι.
