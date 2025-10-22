Τεκμήρια: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Ποιοι εξαιρούνται και ποιοι έχουν έκπτωση 50%
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει απαλλαγές ή μειώσεις 50% στα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες, νέες μητέρες, αγρότες, μονογονείς και κατοίκους μικρών οικισμών, ελαφρύνοντας ουσιαστικά τη φορολογική πίεση
Ανάσα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με στοχευμένες αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διορθώσει αδικίες και να μειώσει τα φορολογικά βάρη, κυρίως για ευάλωτες και ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες.
Οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2024 που θα φορολογηθούν το 2026, προβλέποντας πλήρη απαλλαγή από τα τεκμήρια ή μείωση 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για μητέρες, νέους επαγγελματίες και κατοίκους μικρών οικισμών.
