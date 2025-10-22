Αυτός είναι ο λόγος που το δώρο που σάς κάνουν έχει πάνω το όνομά σας
Οι Έλληνες στρέφονται στα προσωποποιημένα δώρα, εκείνα που έχουν νόημα, ιστορία και φτιάχνονται για έναν μόνο άνθρωπο
Το δώρο είναι πλέον μια προσωπική δήλωση. Στην εποχή της ταχύτητας και του μαζικού εμπορίου, η αξία κρύβεται στη μοναδικότητα. Η υπερπροσφορά προϊόντων και η κόπωση από τα μαζικά brands δημιούργησαν μια νέα επιθυμία, την επιστροφή στην ουσία. Το πραγματικό status symbol δεν είναι πλέον ένα γνωστό λογότυπο, αλλά ένα αντικείμενο που φτιάχτηκε αποκλειστικά για σένα. Το Parents Hub Gift Trends Report 2025 δείχνει ότι τα προσωποποιημένα δώρα αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με το 2024 και προβλέπεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία του 2026. Οι Έλληνες επιλέγουν πλέον δώρα που αφηγούνται μια ιστορία, που κουβαλούν συναίσθημα και ταυτότητα.
Η ψυχολογία του προσωποποιημένου δώρου
Η δύναμη του custom δώρου δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με το Harvard Business Review, η προσωποποίηση ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα ευχαρίστησης στον εγκέφαλο με την πράξη της προσφοράς γιατί εμπεριέχει προσοχή και πρόθεση. Στην Ελλάδα, αυτή η συναισθηματική διάσταση είναι ακόμη πιο ισχυρή, καθώς η πράξη του δώρου συνδέεται με φιλοξενία, γενναιοδωρία και δεσμό.
