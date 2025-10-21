«Καμπανάκι» ΕΤΕ για τα ελληνικά νησιά: Απαιτούνται επενδύσεις €35 δισ. την επόμενη δεκαετία

Από αυτές θα εξαρτηθεί αν η σημερινή επιτυχία των ελληνικών νησιών θα υπονομευθεί σταδιακά από τις ανεπαρκείς υποδομές του χθες ή αν θα μετεξελιχθεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα που θα εδραιώσει τη θέση τους ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου