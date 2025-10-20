ΔΕΔΔΗΕ: «Θωράκιση» δεδομένων με νέες τεχνολογίες - Άμεση ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις

Ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδίασε ένα υβριδικό περιβάλλον αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθώντας την προσέγγιση «3-2-1» και αξιοποιώντας τεχνολογίες air-gapped για μέγιστη ασφάλεια σε συνεργασία με την Performance Technologies