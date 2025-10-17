Ξεπέρασε και τα 4.300 δολάρια ο χρυσός - Γιατί συνεχίζει τη μοναχική πορεία των ρεκόρ, ενώ οι αγορές κλυδωνίζονται

Ο χρυσός σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ την Παρασκευή, πάνω από τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, και οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα του από το 2020, καθώς η αδυναμία των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών, οι αυξανόμενες παγκόσμιες εμπορικές τριβές και οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων ώθησαν τους επενδυτές προς «ασφαλή καταφύγια».

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,3% στα 4.336,18 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει νέο υψηλό στα 4.378,69 δολάρια. Τα futures Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 1% στα 4.348,70 δολάρια.

Συνολικά, το πολύτιμο μέταλλο έχει ενισχυθεί κατά 8% μέσα στην εβδομάδα, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ σε κάθε συνεδρίαση. Πρόκειται για την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2020.

Παγκόσμιες εντάσεις και νομισματική χαλάρωση ενισχύουν τη ζήτηση

Η Κίνα εξαπέλυσε νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία «πανικού» σχετικά με τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις εκκλήσεις να άρει τους περιορισμούς.

Την ίδια ώρα, το μέλος του ΔΣ της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ τάχθηκε υπέρ μιας νέας μείωσης επιτοκίων, επικαλούμενος ανησυχίες για την αγορά εργασίας. Οι επενδυτές πλέον αναμένουν μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 29-30 Οκτωβρίου και μία ακόμη μέχρι το τέλος του έτους.

Στη Wall Street, οι δείκτες έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη, καθώς τα σημάδια αστάθειας στις περιφερειακές τράπεζες ενέτειναν τις ανησυχίες των επενδυτών, που ήδη βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ η πτώχευση δύο τραπεζών που σχετίζονται με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, της Tricolor και της First Brands, ήταν από τις πρώτες που προκάλεσαν ανησυχίες στην αγορά πιστώσεων. Οι Jefferies και UBS εκτέθηκαν στην πτώχευση της First Brands, με 715 εκατομμύρια δολάρια και 500 εκατομμύρια δολάρια σε κίνδυνο, αντίστοιχα.

Σήμερα, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σταθερά σε αρνητικό έδαφος, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να σημειώνει πτώση περίπου 2,8%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ήταν 1,7% χαμηλότερος στις 9:30 π.μ. στο Λονδίνο (4:30 π.μ. ET), με όλους τους κύριους δείκτες και τομείς να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 1,6% χαμηλότερος, ο CAC 40 της Γαλλίας ήταν 0,9% χαμηλότερος, ενώ ο DAX της Γερμανίας και ο FTSE MIB της Ιταλίας έπεσαν και οι δύο πάνω από 2%.

Βαριές απώλειες για πέμπτη διαδοχική μέρα σημειώνει και το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο «πέφτει» αρκετά κάτω από το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων. Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 2,43% και διαπραγματεύεται στις 1.964,84 μονάδες. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες). Σε σχεδόν -5% οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη, καθώς δέχεται πιέσεις από την εύθραυστη εικόνα που παρουσιάζουν οι αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες.

Την ίδια ώρα, το Bitcoin, αν και κάποτε παρουσιαζόταν ως αντιστάθμισμα έναντι αναταράξεων στις αγορές -είχε χαρακτηριστεί ακόμα και «ψηφιακός χρυσός»- συνέχισε την πτώση του το πρωί της Παρασκευής στο Λονδίνο, υποχωρώντας στα 106.200 δολάρια. Ήταν μόλις 6 Οκτωβρίου, όταν το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε αγγίξει το ιστορικό ρεκόρ των 126.251 δολαρίων.

Ο χρυσός παραμένει κυρίαρχος

Από την άλλη πλευρά ο μη αποδοτικός σε τόκους χρυσός, που συνήθως ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έχει ενισχυθεί πάνω από 65% από τις αρχές του έτους.



Το ασήμι, από την άλλη πλευρά, υποχώρησε κατά 0,7% στα 53,86 δολάρια ανά ουγγιά, παραμένοντας ωστόσο σε πορεία εβδομαδιαίων κερδών. Νωρίτερα είχε φτάσει νέο ρεκόρ στα 54,35 δολάρια, ακολουθώντας την άνοδο του χρυσού.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα κινήθηκαν σήμερα πτωτικά: Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.701 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 0,4% στα 1.607,93 δολάρια - και τα δύο, πάντως, παρέμειναν σε πορεία εβδομαδιαίων κερδών.



