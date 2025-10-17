Bitcoin: Από τα $126 στα $106 – Αποτυγχάνει ξανά να λειτουργήσει ως «ψηφιακός χρυσός»
Το Bitcoin υποχώρησε ξανά μετά από εβδομάδα ρευστοποιήσεων και ανησυχιών για τις αγορές, με τους επενδυτές να αποσύρουν εκατοντάδες εκατομμύρια από crypto ETF
Ύστερα από μια εβδομάδα ραγδαίων απωλειών που εξαφάνισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, το Bitcoin απέτυχε και πάλι να αποδειχθεί το «ασφαλές καταφύγιο» που πολλοί επενδυτές ήλπιζαν.
Αν και κάποτε παρουσιαζόταν ως αντιστάθμιση έναντι αναταράξεων στις αγορές — το λεγόμενο «ψηφιακό χρυσάφι» της εποχής του blockchain — το κορυφαίο κρυπτονόμισμα συνέχισε την πτώση του το πρωί της Παρασκευής στο Λονδίνο, υποχωρώντας έως και 1,5% στα 106.200 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο token, έπεσε κάτω από τα 3.800 δολάρια, έχοντας χάσει πάνω από 20% από το υψηλό του Αυγούστου.
Το Bitcoin είχε αγγίξει ιστορικό ρεκόρ στα 126.251 δολάρια μόλις στις 6 Οκτωβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, ένα κύμα ρευστοποιήσεων που προκλήθηκε από την κλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ–Κίνας οδήγησε σε μαζικές πωλήσεις στα περισσότερα μεγάλα tokens. Από τότε, η αγορά δυσκολεύεται να ανακάμψει, ακόμη κι αν κολοσσοί όπως οι Kraken, Circle, BitGo και Ripple επεκτείνονται στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα, επιδιώκοντας τραπεζικές άδειες, δίκτυα πληρωμών και κάρτες.
