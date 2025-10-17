Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό, ξεπέρασε και τα $4.300 - Νέο ιστορικό υψηλό και για το ασήμι
Ο χρυσός και το ασήμι καταρρίπτουν ρεκόρ, καθώς οι ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία, οι εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και η προσδοκία μειώσεων επιτοκίων αυξάνουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια
Ο χρυσός και το ασήμι κατέγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ, καθώς οι ανησυχίες για την πιστοληπτική ποιότητα της αμερικανικής οικονομίας και οι αυξημένες εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου ενίσχυσαν τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια».
Ο χρυσός αυξήθηκε έως και 1,2%, φθάνοντας τα 4.379,93 δολάρια ανά ουγγιά, προτού υποχωρήσει ελαφρώς — σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2020, επεκτείνοντας το ράλι που ξεκίνησε τον Αύγουστο. Η άνοδος, που ενισχύεται επίσης από στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε ισχυρή μείωση επιτοκίων φέτος, έχει συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα.
Το ασήμι ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, υπερβαίνοντας την κορυφή του 1980 σε συμβόλαιο του Chicago Board of Trade. Οι τιμές του «λευκού μετάλλου» αυξήθηκαν στα 54,38 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή, πριν διορθώσουν. Παλλάδιο και πλατίνα σημείωσαν πτώση, αλλά παρέμειναν σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών.
Οι χρηματαγορές ταράχτηκαν την Πέμπτη, όταν δύο περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ αποκάλυψαν προβλήματα δανείων με υπόνοιες απάτης, αυξάνοντας τον φόβο για νέες ρωγμές στην πιστοληπτική φερεγγυότητα των δανειοληπτών. Το γεγονός συνέπεσε με την επανέναρξη του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ–Κίνας και τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον, προκαλώντας έντονη αναζήτηση «ασφαλών λιμανιών».
