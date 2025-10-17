Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό, ξεπέρασε και τα $4.300 - Νέο ιστορικό υψηλό και για το ασήμι

Ο χρυσός και το ασήμι καταρρίπτουν ρεκόρ, καθώς οι ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία, οι εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και η προσδοκία μειώσεων επιτοκίων αυξάνουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια