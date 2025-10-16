Το short στην METLEN και οι δύο «νάρκες» για ένα ριψοκίνδυνο trade
Το short στην METLEN και οι δύο «νάρκες» για ένα ριψοκίνδυνο trade

Περίπου 3 εκατ. μετοχές της METLEN έχουν σορταριστεί το τελευταίο διάστημα από τα funds Covalis, Marshall Wace και Millennium - Ποιες απειλές αντιμετωπίζουν τα short funds

Αλέξανδρος Κασιμάτης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Υπό πίεση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο Χ.Α. η μετοχή της METLEN ως αποτέλεσμα θέσεων short στη μετοχή που έχουν λάβει επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3 εκατ. μετοχές της METLEN έχουν σορταριστεί το τελευταίο διάστημα από τα funds Covalis, Marshall Wace και Millennium.

Η στρατηγική τους βασίζεται στην εκτίμηση ότι ο MSCI, στις ανακοινώσεις που θα γίνουν για το rebalancing των δεικτών στις 5 Νοεμβρίου, θα αποσύρει τη METLEN από τον MSCI Standard Greece, λόγω της εισόδου της στο LSE και τον FTSE 100.

Προεξοφλώντας τις αποφάσεις του MSCI, ξεκίνησαν τις πωλήσεις μετοχών τηςMETLEN, ποντάροντας ότι θα κλείσουν την ανοιχτή θέση με απευθείας αγορές από τα passive funds όταν ανακοινωθούν οι αλλαγές.

Οι δύο «θανάσιμοι» κίνδυνοι όμως που συνοδεύουν αυτό το ποντάρισμα των short είναι:

-Να παραμείνει η METLEN στην κατηγορία των emerging, επειδή η έδρα της είναι στην Ελλάδα, όπως και μεγάλο μέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων της.
-Να μεταφερθεί η μετοχή στο Developed Market Standard, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητηθούν 7,5 εκατ. χαρτιά, σύμφωνα με τις τράπεζες στο Λονδίνο.

1 ΣΧΟΛΙΟ
