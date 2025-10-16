Αναμονή έως και 3 μήνες για νέες συνδέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο - Επιχειρήσεις και πολίτες αντιμέτωποι με την «ψηφιακή» εξυπηρέτηση
Καθυστερήσεις, συχνές διακοπές ρεύματος, πτώσεις τάσης και έλλειψη επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην καθημερινότητα των πολιτών
Τρεις μήνες κατά μέσο όρο πρέπει να περιμένουν οι επιχειρήσεις για να συνδεθούν στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, χρόνος που για πολλές σημαίνει αναβολή έναρξης λειτουργίας, απώλεια εσόδων και μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η καθυστέρηση αυτή, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει και το τρίμηνο, αποδίδεται στις δυσλειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μετά το κλείσιμο των περιφερειακών του υποκαταστημάτων εξυπηρετεί πλέον πολίτες και επιχειρήσεις αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών αιτημάτων.
Η νέα αυτή «ψηφιακή» εξυπηρέτηση, αν και είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, έχει οδηγήσει σε μία απρόσωπη επικοινωνία, καθυστερήσεις και έλλειψη άμεσης επαφής με τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Τη δυσμενή αυτή κατάσταση περιέγραψε χθες κατά την παρουσίαση σχετικής έρευνας με χαρακτηριστικό τρόπο ο αρτοποιός και αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ιωάννης Μάνος, ο οποίος τόνισε ότι για πρώτη φορά στα 52 χρόνια λειτουργίας του φούρνου του δεν παρήχθη ψωμί λόγω βλάβης στο δίκτυο, που αποκαταστάθηκε μόλις την επόμενη ημέρα. Όπως ανέφερε, μια διακοπή λίγων ωρών σε επιχείρηση που λειτουργεί πρωινές ώρες, όπως ένας φούρνος, σημαίνει ολική απώλεια της παραγωγής για όλη την ημέρα.
Ακόμη πιο συχνό είναι το φαινόμενο της πτώσης τάσης, που επηρεάζει μηχανήματα, προκαλεί βλάβες και οδηγεί σε απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων. Το κόστος για τις επιχειρήσεις αυτές κυμαίνεται από 1.000 έως και πάνω από 6.000 ευρώ, ενώ οι περισσότερες δηλώνουν πως δεν αποζημιώνονται ποτέ, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αναγνωρίζει επίσημα τις πτώσεις τάσης ή δεν απαντά στα αιτήματα.
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, που έρχονται αντιμέτωποι με τον νέο τρόπο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Δαμίγο, και τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Ζήση Σαρδάνη, η υποστελέχωση του ΔΕΔΔΗΕ και η γήρανση του δικτύου έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένες καθυστερήσεις και αυξημένες βλάβες. Σε ορισμένες περιοχές, όπως ο νομός Έβρου, έχει απομείνει μόνο ένας τεχνικός επιθεωρητής για ολόκληρη την περιφέρεια, γεγονός που καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά τους αρμόδιες πηγές του ΔΕΔΔΗΕ σχολιάζοντας τα όσα αναφέρουν οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι διακοπές 1 έως 2 φορές δεν είναι μεγάλος αριθμός, ότι εντατικοποιούνται οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και ότι το κλείσιμο των περιφερειακών γραφείων, ξεκίνησε από την πανδημία και είναι αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.
«Το ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δομικές ανεπάρκειες, οι οποίες δεν επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Οι συχνές διακοπές ρεύματος, οι διακυμάνσεις τάσης, οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις και η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ενδείξεις μιας παθογένειας που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα», υπογράμμισε.
Διακοπές ρεύματοςΟι επιχειρήσεις που είναι ήδη συνδεδεμένες στο δίκτυο αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας. Σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 71% βιώνει διακοπές ρεύματος μία ή δύο φορές τον χρόνο, ενώ σχεδόν μία στις τέσσερις αναφέρει διακοπές κάθε μήνα.
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, που έρχονται αντιμέτωποι με τον νέο τρόπο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ.
Μέρες για τις επανασυνδέσειςΠαλιότερα, όπως εξηγούν, μπορούσαν να μεταβούν στα κατά τόπους γραφεία του διαχειριστή και να ζητήσουν άμεση επανασύνδεση ρεύματος σε περιπτώσεις ευάλωτων καταναλωτών, όπως ηλικιωμένων ή ασθενών που χρειάζονται ιατρικό εξοπλισμό στο σπίτι. Σήμερα, ωστόσο, αυτή η διαδικασία έχει γίνει απρόσωπη και χρονοβόρα: η ψηφιακή πλατφόρμα απαιτεί υποβολή ιατρικών εγγράφων και φακέλου ασθενούς, κάτι που συχνά καθυστερεί μέρες την επανασύνδεση. Έτσι, περιπτώσεις που παλαιότερα επιλύονταν μέσα σε λίγες ώρες, τώρα παραμένουν εκκρεμείς για μεγάλο διάστημα, με πιθανές συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Διεκδικούμε τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύουΟ κ. Δαμίγος, τόνισε χθες ότι τα στοιχεία των ερευνών που εκπόνησε το Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αποτελούν ένα ξεκάθαρο καμπανάκι κινδύνου για τη βιωσιμότητα της παραγωγικής οικονομίας.
Ο Κωνσταντίνος Δαμίγος επισήμανε ότι οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες πληρώνουν καθημερινά το τίμημα αυτής της αδράνειας με κατεστραμμένο εξοπλισμό, χαμένες ώρες παραγωγής και απώλεια πελατών. «Διεκδικούμε τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου και μια αξιόπιστη ενεργειακή υποδομή που θα στηρίζει την πραγματική οικονομία και όχι θα την επιβαρύνει», κατέληξε.
