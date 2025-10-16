Αναμονή έως και 3 μήνες για νέες συνδέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο - Επιχειρήσεις και πολίτες αντιμέτωποι με την «ψηφιακή» εξυπηρέτηση

Ο Κωνσταντίνος Δαμίγος επισήμανε ότι οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες πληρώνουν καθημερινά το τίμημα αυτής της αδράνειας με κατεστραμμένο εξοπλισμό, χαμένες ώρες παραγωγής και απώλεια πελατών. «Διεκδικούμε τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου και μια αξιόπιστη ενεργειακή υποδομή που θα στηρίζει την πραγματική οικονομία και όχι θα την επιβαρύνει», κατέληξε.