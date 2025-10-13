Αναδρομικά 11μηνου: Ποιοι δικαιούχοι τα περιμένουν ακόμη
Μόνο το 5 % των δικαιούχων έχει λάβει αναδρομικά για το 11μηνο, ενώ χιλιάδες αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων στην ΕΑΣ
Σε περίπου 370.000 δικαιούχους έχουν αναγνωριστεί αναδρομικά για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει λάβει χρήματα. Ειδικότερα, μόλις το 5% — δηλαδή περίπου 10.000 με 20.000 άτομα — έχουν εισπράξει ποσά που κυμαίνονται κυρίως από 2.500 έως 3.000 ευρώ, μαζί με τόκους 6%. Κάποιοι μάλιστα έχουν λάβει τις καταβολές με καθυστέρηση πολλών ετών.
Ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματική την ΕΑΣ για τα έτη 2017–2018, ανοίγοντας τη δυνατότητα επιστροφής και για όσους δεν προσέφυγαν. Το κόστος για το Δημόσιο εκτιμάται στα 420 εκατ. ευρώ, αφορά περίπου 350.000 συνταξιούχους και περιλαμβάνει διεκδικήσεις που εκτείνονται και εκτός του 11μήνου.
Πολλοί δικαιούχοι περιμένουν έως και χρόνια για να δικαστεί η υπόθεσή τους, καθώς οι αναβολές και οι δικηγορικές τακτικές καθυστερούν τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα; Παρά τις αποφάσεις είτε θετικές είτε οριστικές, αρκετοί παραμένουν χωρίς εισπράξεις.
Πηγή: newmoney.gr
Δικαιούχοι, προσφυγές και αποκλεισμοίΤα αναδρομικά έχουν δικαστική κάλυψη για όσους διεκδικούν μέσω των Πρωτοδικείων, με τον ΕΦΚΑ να μην ασκεί εφέσεις στις αποφάσεις αυτές. Όμως, πολλοί ασφαλισμένοι δεν έχουν προχωρήσει σε προσφυγή, ενώ άλλοι έχουν απορριφθεί λόγω χρονικής άσκησης της αίτησης.
Οι εκκρεμότητες και τα εμπόδιαΣήμερα, περίπου 8.000 προσφυγές παραμένουν ανοιχτές — κυρίως από ειδικά μισθολόγια όπως στρατιωτικοί, πανεπιστημιακοί και δικαστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για χρόνο και τρόπο καταβολής.
