ΔΕΗ: Επικαιροποιεί το τριετές business plan με ορίζοντα το 2028 – Investor Day στο Λονδίνο και νέο ομολογιακό για χρηματοδότηση επενδύσεων
Λιγότερο από δύο χρόνια μετά το προηγούμενο Investor Day, η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει τους στρατηγικούς στόχους ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο κύμα ανάπτυξης
Η ΔΕΗ ετοιμάζεται για μια ακόμη δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές, καθώς έως τα τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει νέο Investor Day στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιάσει σε επενδυτές, αναλυτές και θεσμικούς φορείς το επικαιροποιημένο τριετές business plan με ορίζοντα το 2028.
Η κίνηση αυτή έρχεται μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσίαση που έγινε τον Ιανουάριο του 2024, επιβεβαιώνοντας τον ταχύ ρυθμό υλοποίησης της στρατηγικής μετασχηματισμού και την πρόθεση της διοίκησης να προσαρμόζει συχνά τους στόχους της στις συνθήκες της αγοράς ενέργειας.
Η διοίκηση είχε θέσει τον Νοέμβριο του ίδιου έτους νέους, υψηλότερους στόχους στο επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2025-2027, με προβλεπόμενες επενδύσεις ύψους 10,1 δισ. κυρίως σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, και νέες λύσεις για τους πελάτες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση θα οδηγήσουν το EBITDA του Ομίλου σε 2,7 δισ. το 2027.
Στο επίκεντρο του νέου σχεδίου που παρουσιάζει το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας τρία χρόνια μπροστά, θα βρεθούν η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η αποθήκευση ενέργειας, τα data center, ο εκσυγχρονισμός του δικτύου, οι τηλεπικοινωνίες αλλά και η ανάπτυξη του retail χαρτοφυλακίου με συνδυαστικά προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας.
