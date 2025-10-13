ΔΕΗ: Επικαιροποιεί το τριετές business plan με ορίζοντα το 2028 – Investor Day στο Λονδίνο και νέο ομολογιακό για χρηματοδότηση επενδύσεων

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά το προηγούμενο Investor Day, η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει τους στρατηγικούς στόχους ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο κύμα ανάπτυξης