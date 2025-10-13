Το τσαντίρι του Συντάγματος (επιτέλους…), ο Τσίπρας και τα γκάλοπ (μια ανάσα από το ΠΑΣΟΚ;), τι είπαν στο Μ.Μ με Σκλαβενίτη, η συμμαχία της Μελίνας με τη Μαρία
Χαίρετε, ιστορική η σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή με την εκεχειρία και την επιστροφή ομήρων στη Γάζα
Ας ευχηθούμε η ειρήνη να κρατήσει για πάντα στην περιοχή, αν και το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Πάντως, για να τα λέμε όλα, την παύση του πολέμου την πιστώνεται ο Τραμπ, και αν είχε νωρίτερα συμβεί, θα του έδιναν και το Νόμπελ. Τώρα θα το πάρει του χρόνου, αν καταφέρει να τελειώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλό για τη χώρα είναι επίσης και το γεγονός ότι στη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα παραστεί και η Ελλάδα, δια του πρωθυπουργού, μαζί βέβαια με όλους τους ηγέτες της ευρύτερης γειτονιάς.
Άγνωστος Στρατιώτης
-Επιτέλους, με καθυστέρηση αρκετών μηνών και ατολμίας, ο ίδιος ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνηση θα κόψει το τσαντίριασμα του Συντάγματος από την παρέα των «Αγανακτισμένων 2», θέαμα θλιβερό για τη χώρα και πολύ κακό για τους ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά και τους νοήμονες ανθρώπους. Τώρα, μου λένε ότι ο Δένδιας δεν αιφνιδιάστηκε όταν το διάβασε στο κυριακάτικο σημείωμα του Κ.Μ, ότι την ευθύνη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει το ΥΕΘΑ και άρα αυτός πρέπει να το διατηρεί καθαρό και όχι κοτέτσι, όπως το έκαναν οι ψεκασμένοι. Είχε ενημερωθεί από πριν, και νομίζω περιττεύει και η διευκρίνιση ότι την τάξη την τηρεί εντός συνόρων η Αστυνομία. Όσο για τις κραυγές των Αριστερών (μηδέ εξαιρουμένου του δημάρχου, δυστυχώς) ότι «ευτυχώς που δεν θα αναλάβει ο Στρατός το Μνημείο», νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια. Σε λίγο θα μας πουν ότι θα κάνει και πραξικόπημα ο Μητσοτάκης για να καθαρίσει από αυτή την κατάντια το Σύνταγμα, που ειρήσθω εν παρόδω, ακόμα είναι γεμάτο τουρίστες.
Τσίπρας
-Μιας και πιάσαμε την Αριστερά, να σας πω ότι σύμφωνα με την πηγή μου, στην πλευρά Τσίπρα είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξοι από το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, καθώς και την εικόνα της πρώτης εβδομάδας μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετράνε, λένε, στα focus groups και βλέπουν ότι «ο κόσμος εκτίμησε πως ο Τσίπρας απεμπόλησε τη σιγουριά της βουλευτικής έδρας», αν και ένας ΠΑΣΟΚος παρατηρούσε κακεντρεχώς ότι «δεν απεμπόλησε όμως και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού». Κακιούλες; Μπορεί, αλλά πάντως η πηγή μου λέει ότι το trend στις δημοσκοπήσεις είναι πως πάει για δεύτερος ο μέγας τιμονιέρης και μάλιστα «αρπάζει» ένα 20%-30% από το ΠΑΣΟΚ, διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει σχεδόν από όλα τα κόμματα πλην ΝΔ, που χάνει λίγο - περί τη μία μονάδα. Ξαναλέω ότι οι πληροφορίες προέρχονται από πηγή Τσίπρα και όχι από δημοσκόπο.
Παρασκήνιο Σκλαβενίτη
-Τώρα, έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο γύρω από τη συνάντηση γνωριμίας της προηγούμενης εβδομάδας του Μάκη Σκλαβενίτη με τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία -μεταξύ άλλων- του Χατζηδάκη και του Σκέρτσου. Ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου σούπερ μάρκετ της χώρας είχε ενοχληθεί ιδιαιτέρως με το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί για αισχροκέρδεια και μάλιστα μέχρι την Παρασκευή μοίραζε φυλλάδια σε όσους έμπαιναν στα μαγαζιά του, εξηγώντας ότι αδικήθηκε κατά την άποψη της εταιρείας του, ενώ από προχθές το σταμάτησε. Έμαθα ότι δόθηκαν πολύ αναλυτικές εξηγήσεις και μάλλον ο Σκλαβενίτης δημιούργησε σχετικώς θετική εντύπωση στους συνομιλητές του. Φυσικά, του ξεκαθαρίστηκε ότι τα πρόστιμα τα βάζει η ΔΙΜΕΑ (Υπηρεσία Ελέγχων Αγοράς) και όχι η κυβέρνηση, όμως με διαβεβαιώνουν ότι ειπώθηκε εκεί ότι «θα ξαναδούν το πώς και με τι κριτήρια μπαίνουν τα πρόστιμα, σε θεσμικό πλαίσιο». Περιττό να πω ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει όσο γίνεται στις τιμές που ψωνίζει ο καταναλωτής, αλλά πάντως λύθηκε μια παρεξήγηση και δόθηκαν εξηγήσεις, αφού του ξεκαθαρίστηκε αρμοδίως ότι «ουδείς από την κυβέρνηση δεν έχει δεσμεύσεις σε άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα». Γιατί χρειάστηκε αυτό να ειπωθεί, είναι μια άλλη ιστορία.
Γάμος με… παλαιομητσοτακικούς
-Θα είδατε την είδηση ότι ο Κ.Μ ήταν κουμπάρος στον γάμο του παλιού, στενού του συνεργάτη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου, την Παρασκευή που μας πέρασε, στο Politeia Tennis Club. Μου λένε ότι ο γάμος ήταν ευκαιρία συγκέντρωσης… παλαιομητσοτακικών, καθώς ο «Έλπι» ήταν βασικός πυρήνας του Κ.Μ από το 2004 και στέλεχος του γραφείου του από την εποχή που ήταν στη Χαλκοκονδύλη. Μεταξύ άλλων, από εκείνη την εποχή παρόντες ήταν ο Θανάσης Νέζης, ο Βασίλης Σπανάκης και ο Τάσος Γαϊτάνης που ήταν βασικοί πυρήνες του Μητσοτάκη, όπως και ο παλιός δήμαρχος Χαλανδρίου Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος. Να σημειώσω ότι ο Κ.Μ είχε πολλά χρόνια να γίνει κουμπάρος, από τον γάμο του παλιού του συνεργάτη Δημήτρη Φραγκάκη, που τώρα είναι στην Περιφέρεια Αττικής.
Αρχίζουν οι αγιασμοί γραφείων
-Με σχεδόν 18 μήνες να απομένουν μέχρι τις εκλογές, αρκετοί πολιτευτές αρχίζουν να εγκαινιάζουν γραφεία. Για παράδειγμα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη εγκαινιάζει σήμερα το πολιτικό της γραφείο στο Περιστέρι, καθώς θα πολιτευτεί στα δυτικά της Αθήνας. Ήδη έχει αναπτύξει κινητικότητα στην περιοχή. Να σας πω ότι το πολύ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν παραιτηθεί και οι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης που θέλουν να πολιτευτούν στις εκλογές, οπότε θα ακολουθήσει ένας ακόμα μικρός ανασχηματισμός στο επίπεδό τους.
Κάντε το όπως η Ελλάδα
-Τον ρόλο της επισπεύδουσας δύναμης διεκδικεί η Ελλάδα στο πεδίο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Ο Πιερρακάκης το τελευταίο εξάμηνο έχει σηκώσει πολύ ψηλά το συγκεκριμένο ζήτημα, επικαλούμενος τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα, με στόχο την αφαίρεση «κρυφών δασμών» εντός της ΕΕ, που επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό ήταν το θέμα του άρθρου που δημοσίευσε προ μηνός ο Πιερρακάκης στον Economist, μάλιστα στο ECOFIN της περασμένης εβδομάδας στο Λουξεμβούργο, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ εστίασε μεταξύ άλλων και σε ένα επιμέρους ζήτημα αυτής της ατζέντας, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Και στο πεδίο αυτό δεν μίλησε φιλοσοφικά, αλλά με απτά παραδείγματα της Ελλάδας των τελευταίων μηνών: την πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόταση της Unicredit για την απόκτηση ποσοστού άνω του 30% στην Alpha Bank και τη συνεργασία Ελλάδας - Μάλτας για την απόκτηση ποσοστού της μαλτέζικης HSBC Bank από την Crediabank. Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Πιερρ στο συγκεκριμένο θέμα είναι σαφές: είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες που θα αναβαθμίσουν τους «εθνικούς πρωταθλητές» κάθε χώρας.
Η ΔΕΗ σε υψηλό 16ετίας και τα σενάρια για την Blackrock
-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς λέγοντας πως με ιταλικό αέρα αισιοδοξίας η ΔΕΗ απογειώθηκε σε υψηλό 16 ετών, που αποτελεί το πρώτο βήμα για να σκαρφαλώσει στον «Όλυμπο» των ευρωπαϊκών utilities, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Mediobanca στο πρόσφατο report της με τίτλο: Climb to Olympus. Η ιταλική επενδυτική τράπεζα ξεκίνησε την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο 19,2 ευρώ και σύσταση outperform, τοποθετώντας την στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς πρόκειται -όπως λέει- για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία κοινής ωφέλειας (fastest-growing utility) στην περιοχή. Τονίζει επίσης ότι «η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας δεν αντικατοπτρίζει το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται». Η ψήφος εμπιστοσύνης της Mediobanca δεν πέρασε απαρατήρητη από την επενδυτική κοινότητα, με τη ΔΕΗ να ανεβαίνει από τα 14,2 ευρώ, όταν δημοσιεύθηκε η έκθεση, στα 14,79 ευρώ, που αποτελούν την υψηλότερη τιμή κλεισίματος από τον Νοέμβριο του 2009. Πιθανόν κάποιοι από τους τακτικούς αναγνώστες της στήλης να θυμούνται πως στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 είχαμε γράψει ότι ήρθε στην Αθήνα κλιμάκιο στελεχών της Blackrock το οποίο συναντήθηκε με διάφορους παράγοντες και εξέφρασε επισήμως ενδιαφέρον για επένδυση στη ΔΕΗ και στο Ελ. Βενιζέλος. Στην αγορά κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα σενάριο που θέλει τη ΔΕΗ να σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. με παραίτηση δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων, για να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά της σχέδια. Στη συγκεκριμένη αύξηση κεφαλαίου -κατά τα σενάρια πάντοτε- θα μπορέσει η Blackrock να αποκτήσει μια αξιόλογη συμμετοχή στο μετοχολόγιο της ΔΕΗ.
ΑΔΜΗΕ: Σενάρια για κεφαλαιακή ενίσχυση
-Στην αναζήτηση κεφαλαίων προκειμένου να υλοποιήσει τα έργα στρατηγικής σημασίας που έχει προγραμματίσει για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος, συνολικού ύψους άνω των 6 δισ. βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, με πηγές της αγοράς να αναφέρουν ότι εξετάζονται πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης. Την ώρα που o θόρυβος γύρω από το καλώδιο με την Κύπρο δεν λέει να κοπάσει, φαίνεται ότι ο Διαχειριστής δουλεύει μεθοδικά τα επόμενα βήματα παρά το… σαράκι του GSI. Στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση του Διαχειριστή, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε κρίσιμες επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, όπως νέες διασυνδέσεις και αναβαθμίσεις υποδομών που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα του δικτύου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, είτε στην ΑΔΜΗΕ Holding – που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει το 51% του Διαχειριστή – είτε στον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ, όπου ανήκει και η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση. Σε περίπτωση που η αύξηση πραγματοποιηθεί στην εισηγμένη Holding, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα μπορούσαν να διοχετευθούν στον Διαχειριστή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά έργα. Σ’ ένα τέτοιο σενάριο εξετάζεται και η πιθανότητα placement, δηλαδή διάθεσης μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, ακόμη και η είσοδος νέου επενδυτή στη μετοχική σύνθεση - και μάλιστα με συγκεκριμένα ονόματα να φιγουράρουν σε αυτό το ενδεχόμενο. Αντιθέτως, αν η αύξηση κεφαλαίου γίνει στον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ, τότε όλοι οι μέτοχοι – η ΑΔΜΗΕ Holding (51%), το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και η κινεζική State Grid (24%) – θα πρέπει να συμμετάσχουν αναλογικά ώστε να μην αλλάξουν οι μεταξύ τους ισορροπίες. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να μεταβληθούν τα ποσοστά συμμετοχής, με το σενάριο μερικής μείωσης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου να παραμένει στο τραπέζι. Παράλληλα, η έκδοση εταιρικού ομολόγου από τον ΑΔΜΗΕ αποτελεί μια ακόμη εναλλακτική προοπτική που εξετάζεται. Η λύση αυτή θα προσέφερε πρόσθετη ρευστότητα χωρίς να αλλοιώσει τη μετοχική σύνθεση, ωστόσο θα συνεπαγόταν αύξηση του δανεισμού της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η εξεύρεση κεφαλαίων για τον ΑΔΜΗΕ θα καθορίσει την ταχύτητα και το εύρος των επενδύσεων που θα αλλάξουν τον ενεργειακό χάρτη της χώρας για αυτό και οι τελικές αποφάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η κυβέρνηση σχεδιάζει για τον ΑΔΜΗΕ το μοντέλο ΔΕΗ. Τη διάθεση ενός μέρους των μετοχών σε διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια που θα ενισχύσουν το μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ. Επειδή ο στόχος αυτός απαιτεί ισχυρά -Δυτικά- επενδυτικά χαρτοφυλάκια, οι επαφές του Κυριάκου Πιερρακάκη στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα έχουν μεγάλη σημασία. Σημειώνεται πως την περασμένη Παρασκευή, στη μετοχή του ΑΔΜΗΕ πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές 409 χιλ. τμχ στο εύρος των 3,02-3,18 ευρώ, με τελική τιμή στα 3,165 ευρώ (+ 6,21%) που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ανόδου για το 2025.
Η τιμή του ρεύματος
-Στα 158 ευρώ DAM σήμερα και αποδεικνύεται ότι η αναβλητικότητα της κυβέρνησης για ρύθμιση σε σχέση με την τιμή του ρεύματος της βιομηχανίας μπορεί και να εξελιχθεί σε καταστροφή. Τα spikes του ρεύματος δείχνουν πόσο έκθετη είναι η ελληνική βιομηχανία σε αυτές τις διακυμάνσεις, καθώς μόλις χάλασε λίγο ο καιρός αυξήθηκε η τιμή. Κι ενώ ο πρωθυπουργός στην προχθεσινή ομιλία του στον ΣΕΒ υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία, άγνωστο είναι πού βρίσκεται η ρύθμιση για να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της βιομηχανίας.
Το ΕΚΠΑ για τον Γ. Στουρνάρα
-Μια ιδιαίτερα τιμητική εκδήλωση για τον Διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα διοργανώνει το ΕΚΠΑ στις 21 Οκτωβρίου, όπου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Γ. Σιάσος θα επιδώσει στον Διοικητή τιμητικό τόμο με τίτλο: "Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα". Εκτός από τον Πρύτανη θα μιλήσει ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθηγητής Ν. Ηρειώτης, ενώ για το ευρύτερο έργο του τιμώμενου θα μιλήσει η καθηγήτρια Ευαγ. Παπαπέτρου και τον τόμο θα παρουσιάσει ο καθηγητής Γ. Δότσης. Η εκδήλωση θα κλείσει με αντιφώνηση του Γ. Στουρνάρα με τίτλο "Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας".
Τι συμβαίνει με την ΕΚΤΕΡ
-Η κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε αίτηση και βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσει πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς χωρίς περιορισμό κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας. Με ανεκτέλεστο 123 εκατ. ευρώ και διψήφια αύξηση εσόδων, η διοίκηση θέλει να μπει σφήνα στους μεγάλους του κλάδου και να αποτελέσει τον 5ο κατασκευαστικό πόλο στην αγορά, εστιάζοντας σε υποδομές, ΣΔΙΤ, τουρισμό και real estate. Η προσδοκίες αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ταμπλό και με δύο ημερήσια άλματα άνω του 6% η μετοχή της ΕΚΤΕΡ αναρριχήθηκε στα 2,69 ευρώ, που αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2000.
H Costamare και ο Έλληνας οδηγός αγώνων που έγραψε Ιστορία
-Μπορεί να πέρασαν δεκάδες επαγγελματίες Ελληνες οδηγοί από τις πίστες, όμως κανείς δεν είχε καταφέρει ό,τι ο Θωμάς Κρασώνας. Ο 23χρονος Έλληνας έγινε, χθες, ο πρώτος που κατέκτησε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR, γράφοντας ιστορία στο Ζόλντερ του Βελγίου και βάζοντας την Ελλάδα για πρώτη φορά στο βάθρο των επαγγελματικών αγώνων ταχύτητας. Κι όμως, ο δρόμος ως εκεί δεν ήταν στρωμένος με καρό σημαίες. Από το 2009, ο Θωμάς και η ομάδα του χτυπούσαν πόρτες αναζητώντας χορηγό - πάνω από 50 άκαρπα ραντεβού. Μέχρι που ήρθε η Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. «Τους είπα πως αν μου δώσουν τα εφόδια, θα κερδίσω. Ακούγεται τρελό, αλλά το πίστευα», θυμάται ο ίδιος. Εκείνοι πίστεψαν - κι έτσι γεννήθηκε ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής NASCAR. Από τα γκαράζ της Αθήνας στο βάθρο της Ευρώπης, ο Θωμάς απέδειξε πως όταν βρεθεί ο σωστός σύμμαχος, το όνειρο πιάνει τα 260 χλμ./ώρα.
Η σύμπλευση Μελίνας Τραυλού και Μαρίας Αγγελικούση
-Παρά τα όσα ακούγονταν τον τελευταίο καιρό στα γραφεία της Ακτής Μιαούλης και όχι μόνο περί «υποβόσκουσας κόντρας» ανάμεσα στη Μελίνα Τραυλού, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), και της Μαρίας Αγγελικούση, επικεφαλής ενός ισχυρού μπλοκ ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών συμφερόντων, τα γεγονότα δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Η κυρία Αγγελικούση έχει συνυπογράψει, μαζί με άλλους 15 εφοπλιστές, επιστολή που εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το νέο σχέδιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικά με το πλαίσιο «Net Zero Framework (NZF)». Στην επιστολή τονίζεται ότι το σχέδιο αγνοεί την αξία των μεταβατικών καυσίμων, όπως το LNG, το οποίο θεωρούν κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών και τη ρεαλιστική μετάβαση προς την «πράσινη» ναυτιλία. Κι έρχεται πριν από τρεις ημέρες αργότερα η Μελίνα Τραυλού, σε συνέντευξή της στη Lloyd’s List, να επιβεβαιώσει ότι… «τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται». Η πρόεδρος της ΕΕΕ υποστήριξε με σαφήνεια πως το νέο πλαίσιο του ΙΜΟ αδικεί τα μεταβατικά καύσιμα, όπως το LNG, τα οποία είναι – όπως είπε – «ασφαλή, διαθέσιμα και συμβάλλουν άμεσα στη μείωση των εκπομπών». Ζήτησε μάλιστα από τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ να προχωρήσουν σε μια ρεαλιστική αναθεώρηση του πλαισίου μόλις αυτό τεθεί σε ισχύ. Η συζήτηση στην Ειδική Συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO θα πραγματοποιηθεί από αύριο 14 έως 17 Οκτωβρίου.
Το… ρεκόρ
-Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα να γίνεται η σύσταση μιας νέας εταιρείας και την ίδια μέρα αυτή να τίθεται σε λύση και εκκαθάριση. Αυτό συνέβη όμως την περασμένη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, με την εταιρεία “MeliCordeli Μονοπρόσωπη Α.Ε.”. Η εταιρεία, με έδρα επί της οδού Ερμού, συστάθηκε με σκοπό την αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων και με -το διόλου ευκαταφρόνητο- αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 2.510.000 ευρώ, «τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα εξ ολοκλήρου με μετρητά κατά τη σύσταση», όπως σημειώνεται. Τα λεφτά που αντιστοιχούν σε 2.510.000 μετοχικά μερίδια του 1 ευρώ τα έβαλε ο Γ.Π. που κατέστη μοναδικός μέτοχος, ενώ ορίστηκε και τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον ίδιο. Με βάση την ηλεκτρονική υπογραφή του ιδρυτή, η επίσημη σύσταση έγινε περί τις 12 το μεσημέρι. Την ίδια μέρα, όμως, δηλαδή επίσης την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και ώρα 15:20, δηλαδή κανένα τρίωρο αργότερα, αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ και η… λύση και εκκαθάριση της εταιρείας MeliCordeli Μονοπρόσωπη Α.Ε. «σύμφωνα με το από 10/10/2025 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της»… Εννοείται ότι εκκαθαριστής ορίστηκε ο ίδιος ο ιδρυτής και μέτοχός της. Τώρα, πότε συστάθηκε, πότε… συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση του (ενός) μετόχου και γιατί αποφασίστηκε πριν καν ανοίξει η εταιρεία, να οδηγηθεί σε κλείσιμο, είναι ένα μυστήριο… Και σίγουρα αποτελεί ρεκόρ της πιο βραχύβιας εταιρείας. Μήπως ο άνθρωπος το… μετάνιωσε;
Τα μηνύματα της Έκθεσης Jefferies (και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)
-H έκθεση του Οίκου Jefferies με τίτλο «Απληστία και Φόβος» (GREED & fear) περιέχει ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Ο αναλυτής Christopher Wood υποστηρίζει ότι οι αγορές βρίσκονται πολύ κοντά στο τέλος της τρέλας για Τεχνητή Νοημοσύνη. Προειδοποιεί για επικείμενη διόρθωση στην AI mania, συστήνει μετατόπιση σε πραγματικές οικονομίες (Ελλάδα, Κίνα) και διατήρηση θέσεων σε χρυσό ως προστασία από την υποτίμηση του δολαρίου. Ένα ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης είναι ότι προτείνει τις επενδύσεις σε Υποδομές ως αντίδοτο στις πληθωριστικές εξάρσεις και γι’ αυτό η Jefferies προσθέτει για πρώτη φορά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ως κατασκευαστικό ηγέτη στις υποδομές) στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της.
Ο "αέρας" επιστρέφει: Η σιωπηρή επανάσταση στις εμπορικές μισθώσεις
-Η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή αγορά με τους υψηλότερους φόρους στην κατανάλωση (ΦΠΑ, ΕΦΚ, φόροι πολυτελείας), ταυτόχρονα όμως είναι μια αγορά που η κατανάλωση -με τη βοήθεια των τουριστικών ροών που τριπλασιάζει τον αριθμό των εν δυνάμει καταναλωτών- μοιάζει ανίκητη και αδιάφορη στις κρίσεις. Μια ακόμη απόδειξη, είναι η επιστροφή του «αέρα» στις μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων. Η πρακτική καταβολής σημαντικού ποσού στον προηγούμενο ενοικιαστή για να αποχωρήσει από ένα ελκυστικό κατάστημα ξαναγίνεται κανόνας σε εμπορικούς δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε κεντρικές τοποθεσίες, τα ποσά του "αέρα" ξεπερνούν τις 50.000-100.000 ευρώ, ενώ σε «premium locations» φτάνουν και τα €200.000. Ιδιοκτήτες ακινήτων, μεσίτες και οι εμπορικές επιχειρήσεις δημιουργούν ένα τρίγωνο συναλλαγών που λειτουργεί εκτός επίσημης καταγραφής. Τώρα όμως που «ασπρίζει» ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικονομικών συναλλαγών, τώρα που οι πληρωμές μέσω καρτών και ηλεκτρονικών συστημάτων είναι πλειοψηφία, αναρωτιέται κανείς αν αυτή η «επένδυση» στον «αέρα» μπορεί να αποδώσει. Ταυτόχρονα ο «αέρας» στις μισθώσεις δημιουργεί φραγμούς εισόδου για νέους επιχειρηματίες που δεν διαθέτουν κεφάλαια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απωθούνται από τις premium τοποθεσίες, ενώ τα κέντρα πόλεων ομογενοποιούνται με αλυσίδες και franchisees.
Η -αποδοτική- διαδρομή από την ΕΝΑ στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ
-Πρεμιέρα σήμερα για της ΟΝΥΧ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η διαδρομή της εταιρείας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 όταν η εταιρεία εσωρούχων MED του Λεωνίδα Ζησιάδη ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά με αποτίμηση 10,2 εκατ. ευρώ. Σήμερα, αξίζει 172,3 εκατ. με θεαματική στροφή από την ένδυση στον τουρισμό. Αντίστοιχα θεαματική πορεία είχε και η Real Consullting η οποία ξεκίνησε τη χρηματιστηριακή της καριέρα από την Εναλλακτική Αγορά τον Αύγουστο του 2021 με τιμή 1,02€/μτχ και κεφαλαιοποίηση 22 εκατ. ευρώ και μεταφέρθηκε στην Κύρια Αγορά φέτος τον Σεπτέμβριο με τιμή 5,14€/μτχ και κεφαλαιοποίηση 112 εκατ. ευρώ. Με απλή αριθμητική, ένας επενδυτής που αγόρασε μετοχές Real Consulting αξίας 10.000 ευρώ στην εισαγωγή της, σήμερα έχει περίπου 47.000€ (πριν φόρους και μερίσματα).
Το μεγαλύτερο κραχ στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων
-Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορικό. Θα μπορούσε να είναι η αφετηρία μιας νέας περιόδου για την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Μέσα σε λίγες ώρες, 1,6 εκατομμύρια επενδυτές σε cryptos έχασαν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, ενώ 19 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις εξατμίσθηκαν. Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί (ώρα Αμερικής) στις 09:50. Η νευρική πτώση ξετυλίχθηκε, μία ώρα πριν την ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ -στις 10:57 το πρωί- που προειδοποιούσε την Κίνα για νέους δασμούς. Αρκετές ώρες αργότερα, στις 16:30 το απόγευμα, εμφανίστηκε ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που άνοιξε τεράστιες short θέσεις, προβλέποντας προφανώς νέα μεγάλη πτώση στα κρυπτονομίσματα. Μόλις 20 λεπτά αργότερα, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε +100% δασμούς στην Κίνα. Δεν χρειάστηκε πολύ ώρα. Μέχρι τις 17:20 – δηλαδή μόλις 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση – οι ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων έφτασαν τα 19,5 δισ. δολάρια. Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο έκλεισε τότε τις short θέσεις, με κέρδη 192 εκατ. δολαρίων. Το Bitcoin κατέγραψε μια διακύμανση της κεφαλαιοποίησής του κατά 380 δισ. δολάρια, δηλαδή περισσότερο απ’ όσο αξίζουν οι 25 ισχυρότεροι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κόσμο. Χθες, Κυριακή, το διαδίκτυο γέμισε με αναλύσεις που εξηγούσαν ότι αυτό που είδαμε να συμβαίνει ήταν μια απλή τεχνική διόρθωση χωρίς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Μεγάλη μόχλευση, υπερβολική αισιοδοξία και συναλλαγές αργά το βράδυ της Παρασκευής όταν η Wall Street ήταν κλειστή, αναφέρονταν ως πιθανές αιτίες για την τέλεια καταιγίδα. Παραμένουν ωστόσο τα ερωτήματα, για το ποιος γνώριζε την ανακοίνωση του Προέδρου και πώς άνοιξε τόσο μεγάλες θέσεις short, λίγη ώρα προτού ξεσπάσει η καταιγίδα.
Στα απόνερα των δασμών, χωρίς φθηνά χαρτιά
-Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το «χοντρό παιχνίδι» που έγινε την περασμένη Παρασκευή στη Wall Street, είχε μια επιτηδευμένη στόχευση: να οδηγήσει τους μικροεπενδυτές μακριά από την τεχνολογική φρενίτιδα, προς την κατεύθυνση πιο παραδοσιακών αξιών όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Άλλωστε αύριο, ανακοινώνουν αποτελέσματα η Goldman Sachs,, η JP Morgan Chase και η Wells Fargo, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν η Bank of America και η Morgan Stanley την Τετάρτη. Την Παρασκευή, ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε -3,6%, για τη χειρότερη ημέρα του, από τις 10 Απριλίου, όταν -όχι τυχαία- τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ. Το sell off της Παρασκευής εξαφάνισε τα κέρδη ενός μήνα. Ο S&P 500 υποχώρησε -2,7%, ενώ ο Dow Jones έχασε 879 μονάδες ή -1,9%. Ξαφνικά οι στρατηγικοί αναλυτές υπενθυμίζουν στους πελάτες τη συνήθως ασταθή απόδοση των μετοχών τον Οκτώβριο. Στην Αθήνα, το κλίμα είναι διαφορετικό. Ο Γενικός Δείκτης κερδίζει από την αρχή του χρόνου +43,58%, ο δείκτης FTSE 25 +49,56% και οι Τράπεζες κάνουν τη διαφορά με +91,62%. Ακόμη και η μεσαία-μικρή κεφαλαιοποίηση γράφει κέρδη +23,11%. Με απλά λόγια, στο Χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα, δεν υπάρχουν φθηνές μετοχές, υπάρχουν εταιρείες με προοπτικές και καλά θεμελιώδη οι οποίες διεκδικούν το μερίδιό τους από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές και τις προσδοκίες αναβάθμισης του ελληνικού αξιόχρεου από S&P, Scope και Fitch μέσα στις επόμενες 45 μέρες. Όλα αυτά δείχνουν να υποστηρίζονται από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, μεγαλύτερη των 200 εκατ. ευρώ και σταθερή ροή αγοράς μεριδίων στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, ικανή να απορροφήσει τις ρευστοποιήσεις των βραχυπρόθεσμων και φοβισμένων επενδυτών.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
