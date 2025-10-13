Το τσαντίρι του Συντάγματος (επιτέλους…), ο Τσίπρας και τα γκάλοπ (μια ανάσα από το ΠΑΣΟΚ;), τι είπαν στο Μ.Μ με Σκλαβενίτη, η συμμαχία της Μελίνας με τη Μαρία

Κλείσιμο

Ας ευχηθούμε η ειρήνη να κρατήσει για πάντα στην περιοχή, αν και το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Πάντως, για να τα λέμε όλα, την παύση του πολέμου την πιστώνεται ο Τραμπ, και αν είχε νωρίτερα συμβεί, θα του έδιναν και το Νόμπελ. Τώρα θα το πάρει του χρόνου, αν καταφέρει να τελειώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλό για τη χώρα είναι επίσης και το γεγονός ότι στη σημερινή πανηγυρική συνεδρίαση για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα παραστεί και η Ελλάδα, δια του πρωθυπουργού, μαζί βέβαια με όλους τους ηγέτες της ευρύτερης γειτονιάς.Άγνωστος Στρατιώτης-Επιτέλους, με καθυστέρηση αρκετών μηνών και ατολμίας, ο ίδιος ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνηση θα κόψει το τσαντίριασμα του Συντάγματος από την παρέα των «Αγανακτισμένων 2», θέαμα θλιβερό για τη χώρα και πολύ κακό για τους ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά και τους νοήμονες ανθρώπους. Τώρα, μου λένε ότι ο Δένδιας δεν αιφνιδιάστηκε όταν το διάβασε στο κυριακάτικο σημείωμα του Κ.Μ, ότι την ευθύνη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει το ΥΕΘΑ και άρα αυτός πρέπει να το διατηρεί καθαρό και όχι κοτέτσι, όπως το έκαναν οι ψεκασμένοι. Είχε ενημερωθεί από πριν, και νομίζω περιττεύει και η διευκρίνιση ότι την τάξη την τηρεί εντός συνόρων η Αστυνομία. Όσο για τις κραυγές των Αριστερών (μηδέ εξαιρουμένου του δημάρχου, δυστυχώς) ότι «ευτυχώς που δεν θα αναλάβει ο Στρατός το Μνημείο», νομίζω δεν χρειάζονται σχόλια. Σε λίγο θα μας πουν ότι θα κάνει και πραξικόπημα ο Μητσοτάκης για να καθαρίσει από αυτή την κατάντια το Σύνταγμα, που ειρήσθω εν παρόδω, ακόμα είναι γεμάτο τουρίστες.Τσίπρας-Μιας και πιάσαμε την Αριστερά, να σας πω ότι σύμφωνα με την πηγή μου, στην πλευρά Τσίπρα είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξοι από το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, καθώς και την εικόνα της πρώτης εβδομάδας μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετράνε, λένε, στα focus groups και βλέπουν ότι «ο κόσμος εκτίμησε πως ο Τσίπρας απεμπόλησε τη σιγουριά της βουλευτικής έδρας», αν και ένας ΠΑΣΟΚος παρατηρούσε κακεντρεχώς ότι «δεν απεμπόλησε όμως και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού». Κακιούλες; Μπορεί, αλλά πάντως η πηγή μου λέει ότι το trend στις δημοσκοπήσεις είναι πως πάει για δεύτερος ο μέγας τιμονιέρης και μάλιστα «αρπάζει» ένα 20%-30% από το ΠΑΣΟΚ, διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει σχεδόν από όλα τα κόμματα πλην ΝΔ, που χάνει λίγο - περί τη μία μονάδα. Ξαναλέω ότι οι πληροφορίες προέρχονται από πηγή Τσίπρα και όχι από δημοσκόπο.Παρασκήνιο Σκλαβενίτη-Τώρα, έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο γύρω από τη συνάντηση γνωριμίας της προηγούμενης εβδομάδας του Μάκη Σκλαβενίτη με τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία -μεταξύ άλλων- του Χατζηδάκη και του Σκέρτσου. Ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου σούπερ μάρκετ της χώρας είχε ενοχληθεί ιδιαιτέρως με το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί για αισχροκέρδεια και μάλιστα μέχρι την Παρασκευή μοίραζε φυλλάδια σε όσους έμπαιναν στα μαγαζιά του, εξηγώντας ότι αδικήθηκε κατά την άποψη της εταιρείας του, ενώ από προχθές το σταμάτησε. Έμαθα ότι δόθηκαν πολύ αναλυτικές εξηγήσεις και μάλλον ο Σκλαβενίτης δημιούργησε σχετικώς θετική εντύπωση στους συνομιλητές του. Φυσικά, του ξεκαθαρίστηκε ότι τα πρόστιμα τα βάζει η ΔΙΜΕΑ (Υπηρεσία Ελέγχων Αγοράς) και όχι η κυβέρνηση, όμως με διαβεβαιώνουν ότι ειπώθηκε εκεί ότι «θα ξαναδούν το πώς και με τι κριτήρια μπαίνουν τα πρόστιμα, σε θεσμικό πλαίσιο». Περιττό να πω ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει όσο γίνεται στις τιμές που ψωνίζει ο καταναλωτής, αλλά πάντως λύθηκε μια παρεξήγηση και δόθηκαν εξηγήσεις, αφού του ξεκαθαρίστηκε αρμοδίως ότι «ουδείς από την κυβέρνηση δεν έχει δεσμεύσεις σε άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα». Γιατί χρειάστηκε αυτό να ειπωθεί, είναι μια άλλη ιστορία.Γάμος με… παλαιομητσοτακικούς-Θα είδατε την είδηση ότι ο Κ.Μ ήταν κουμπάρος στον γάμο του παλιού, στενού του συνεργάτη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου, την Παρασκευή που μας πέρασε, στο Politeia Tennis Club. Μου λένε ότι ο γάμος ήταν ευκαιρία συγκέντρωσης… παλαιομητσοτακικών, καθώς ο «Έλπι» ήταν βασικός πυρήνας του Κ.Μ από το 2004 και στέλεχος του γραφείου του από την εποχή που ήταν στη Χαλκοκονδύλη. Μεταξύ άλλων, από εκείνη την εποχή παρόντες ήταν ο Θανάσης Νέζης, ο Βασίλης Σπανάκης και ο Τάσος Γαϊτάνης που ήταν βασικοί πυρήνες του Μητσοτάκη, όπως και ο παλιός δήμαρχος Χαλανδρίου Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος. Να σημειώσω ότι ο Κ.Μ είχε πολλά χρόνια να γίνει κουμπάρος, από τον γάμο του παλιού του συνεργάτη Δημήτρη Φραγκάκη, που τώρα είναι στην Περιφέρεια Αττικής.Αρχίζουν οι αγιασμοί γραφείων-Με σχεδόν 18 μήνες να απομένουν μέχρι τις εκλογές, αρκετοί πολιτευτές αρχίζουν να εγκαινιάζουν γραφεία. Για παράδειγμα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη εγκαινιάζει σήμερα το πολιτικό της γραφείο στο Περιστέρι, καθώς θα πολιτευτεί στα δυτικά της Αθήνας. Ήδη έχει αναπτύξει κινητικότητα στην περιοχή. Να σας πω ότι το πολύ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχουν παραιτηθεί και οι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης που θέλουν να πολιτευτούν στις εκλογές, οπότε θα ακολουθήσει ένας ακόμα μικρός ανασχηματισμός στο επίπεδό τους.Κάντε το όπως η Ελλάδα