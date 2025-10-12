Με μειώσεις σε 1000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ η μάχη για την καταπολέμηση της ακρίβειας

Ο συνολικός τζίρος της αγοράς FMCG ανήλθε στα 9,087 δισ. ευρώ, έναντι 8,524 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024. Από αυτά, τα 7,049 δισ. ευρώ προήλθαν από τα τυποποιημένα προϊόντα και τα 2,039 δισ. ευρώ από τα επί ζυγίω - μια κατηγορία που αφορά αποκλειστικά τρόφιμα. Έτσι, τα τυποποιημένα προϊόντα κάλυψαν το 77,6% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ.Η ιδιωτική ετικέτα (Private Label) συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 7,4% και μερίδιο αγοράς 27,1%, έναντι +5,3% για τα επώνυμα προϊόντα. Αναλυτικά, το μερίδιο των PL στα τρόφιμα ανέρχεται σε 27,7%, στα είδη υγείας και ομορφιάς σε 19,9%, και στην οικιακή φροντίδα σε 26,7%.Όσον αφορά τις προωθητικές ενέργειες, το 24,3% των πωλήσεων του οκταμήνου προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης, ποσοστό μειωμένο κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με πέρυσι.Ανά κατηγορία καταστημάτων, τα hypermarkets (άνω των 2.500 τ.μ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, με +7,2% σε αξία πωλήσεων, καλύπτοντας το 11,7% του συνολικού τζίρου. Ακολούθησαν τα μικρά καταστήματα (0-400 τ.μ.), με ανάπτυξη +7,1% και μερίδιο 12,1%. Τη μεγαλύτερη συμβολή στις συνολικές πωλήσεις είχαν τα μεσαία καταστήματα (1.000-2.500 τ.μ.), τα οποία προσφέρουν 43,6% του τζίρου και κατέγραψαν αύξηση +5,7%. Τα καταστήματα 400-1.000 τ.μ., με μερίδιο 32,7%, ενισχύθηκαν κατά +3,9%.Σε γεωγραφικό επίπεδο, τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν τα Νησιά, με +10,0% σε αξία, ενώ ακολούθησαν η Κρήτη (+7,7%) και η Πελοπόννησος (+6,7%). Τα ποσοστά συμμετοχής τους στον συνολικό τζίρο ανέρχονται σε 9,3%, 7,4% και 8,3% αντίστοιχα. Η Αττική, που παραμένει η ισχυρότερη αγορά με 41,4% του συνολικού τζίρου, σημείωσε επίσης θετική πορεία με αύξηση 5,4%.