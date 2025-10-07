Προϋπολογισμός 2026: Λιγότεροι φόροι, περισσότερα έσοδα

--τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,447 δισ ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Καθώς οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης επιβάλλονται στον όγκο των πωλήσεων ασχέτως ύψους τιμής, η πολύ μικρή αύξηση αυτή πάντως, δείχνει συγκράτηση της κατανάλωσης στα φετινά επίπεδα, σε ό,τι αφορά ποτά, τσιγάρα, καύσιμα και ενέργεια στα οποία επιβάλλονται οι ΕΦΚ.2)από τους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα ελαφρώς κατά 27 εκατ. ευρώ εν σχέσει με φέτος.3): λόγω των μείωσης κατά 50% (έως την τελική κατάργηση) του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 12.000 οικισμούς της χώρας, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να σημειώσουν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Δεν θα ξεπεράσουν συνολικά στο ποσό των 2,328 δισ ευρώ.4): από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.5)οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις 1,218 δισ ευρώ για τα νοικοκυριά – φυσικά πρόσωπα. Παρά την μείωση αυτή όμως, το 2026 τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά μόλις 93 (!) εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025. Αυτό αποδίδεται στην προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.Ωστόσο τα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025 και να ανέλθουν στο ποσό των 26,710 δισ ευρώ, λόγω της αύξησης εσόδων από φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων (εταιρίες) που προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 8,659 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.6)προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.7): αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,334 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.8)τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 61 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.9)τα έσοδα από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 10,941 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 1,695 δισ ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΤΑΑ κατά 1,657 δισ ευρώ, μετά την προσαρμογή κατά ESA.10)προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.11)Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 2,222 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από τα μερίσματα των φορέων του Δημοσίου κατά 114 εκατ. ευρώ, της αρνητικής επίδρασης των προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά 305 εκατ. ευρώ, των μειωμένων επιστροφών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων κατά 95 εκατ. ευρώ καθώς και λόγω των μειωμένων τόκων καταθέσεων που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο κατά 194 εκατ. ευρώ.12): Τα έσοδα από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24 εκατ. ευρώ εν σχέσει με φέτος.