Προϋπολογισμός 2026: Λιγότεροι φόροι, περισσότερα έσοδα
Το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 2,8% του ΑΕΠ, σε μια χρονιά όμως που ο ίδιος προϋπολογισμός θα δίνει φοροελαφρύνσεις και νέες παροχές, το συνολικό κόστος των οποίων θα ανέλθει σε 1,76 δισ. ευρώ
Παρά τις φοροαπαλλαγές του 2026, το ελληνικό δημόσιο … θα έχει περισσότερα έσοδα από φόρους το 2025! Σε σχέση με τις εισπράξεις του 2025, το Προσχέδιο Προϋπολογισμού που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης προβλέπει ότι για 2026 ότι από τις μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και φόρους εισοδήματος, το δημόσιο θα χάσει μόλις 176 εκατομμύρια ευρώ!
Τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους μάλιστα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,649 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2025, καθώς αναμένεται να φτάσουν στο ύψος των 73,527 δισ. ευρώ.
Με βάση το ίδιο το προσχέδιο πάντως, το οξύμωρο (φαινομενικά τουλάχιστον) ερμηνεύεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, κυρίως, από την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής, την μεγαλύτερη Ανάπτυξη σε σχέση με φέτος και στην άνοδο των εισοδημάτων και της κατανάλωσης το 2026.
Στηριζόμενος σε αυτές τις παραδοχές, ο γενικός στόχος του Προσχεδίου προβλέπει ότι το 2026 θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 7,292 δισεκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας στο 2,8% του ΑΕΠ, σε μια χρονιά όμως όπου, ο ίδιος προϋπολογισμός θα δίνει φοροελαφρύνσεις και νέες παροχές, το συνολικό κόστος των οποίων θα ανέλθει σε 1,76 δισ. ευρώ.
Ίδιο φαινόμενο παρατηρείται όμως και φέτος: το 2025 μάλιστα, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο (3,6% του ΑΕΠ), κυρίως λόγω υπέρβασης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από φόρους κατά 1,675 δισ. ευρώ (ή 2,4%) έναντι του στόχου που είχαν τεθεί πέρυσι, στον προϋπολογισμό του 2025. Και αυτό παρότι, μεσούσης της χρονιάς, εξαγγέλθηκαν έξτρα παροχές 1,5 δισ. και φοροελαφρύνσεις 1,2 δισ. ευρώ, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί όταν ο προϋπολογισμός ψηφιζόταν πέρυσι τον Δεκέμβριο.
Όπως προκύπτει από το Προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το υπερπλεόνασμα και η υπέρβαση εσόδων παρά τις μειώσεις, αποδίδεται:
(α) στον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε συνδυασμό με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που επηρεάζει κυρίως τα έσοδα από τον ΦΠΑ (αύξηση κατά 857 εκατ. ευρώ το 2025 σε σχέση με τον προϋπολογισμό).
(β) στην αύξηση των αμοιβών, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (αύξηση κατά 633 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό). Σημειώνεται ότι σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού παρατηρείται σημαντική αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκτιμάται σε 6,3% το 2025 έναντι 3,4%, που ήταν η σχετική πρόβλεψη.
γ) στον επίμονο πληθωρισμό, αλλά και στην αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης που -παρά την ακρίβεια- αναμένεται να φτάσει στο 1,9% το 2025, έναντι πρόβλεψης 1,6%. Σε αυτό συμβάλλουν και οι τουριστικές εισπράξεις σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 12,5% το επτάμηνο του 2025 έναντι του 2024, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται θετικά τα φορολογικά έσοδα.
Με αυτά τα δεδομένα πάντως, το υπουργείο Οικονομικών έχει προβλέψει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και το 2026, κυρίως από ΦΠΑ αλλά και φόρους στα κέρδη των εταιριών.
Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού:
1) Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών: Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025, φτάνοντας στα ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ ευρώ.
Ειδικότερα:
--τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 29,129 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ ευρώ σε σχέση με φέτος. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τα συνεχιζόμενα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, την προβλεπόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 2026 κατά 1,7%, αλλά -σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2025- σχετικά επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει σε 2,2% το 2026, από 2,6% φέτος,
Τι προβλέπει ο… «λογαριασμός» 2026
--τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,447 δισ ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Καθώς οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης επιβάλλονται στον όγκο των πωλήσεων ασχέτως ύψους τιμής, η πολύ μικρή αύξηση αυτή πάντως, δείχνει συγκράτηση της κατανάλωσης στα φετινά επίπεδα, σε ό,τι αφορά ποτά, τσιγάρα, καύσιμα και ενέργεια στα οποία επιβάλλονται οι ΕΦΚ.
2) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: από τους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα ελαφρώς κατά 27 εκατ. ευρώ εν σχέσει με φέτος.
3) Φόροι ακίνητης περιουσίας- ΕΝΦΙΑ: λόγω των μείωσης κατά 50% (έως την τελική κατάργηση) του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 12.000 οικισμούς της χώρας, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να σημειώσουν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Δεν θα ξεπεράσουν συνολικά στο ποσό των 2,328 δισ ευρώ.
4) Λοιποί φόροι επί παραγωγής: από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.
5) Φόρος εισοδήματος: οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις 1,218 δισ ευρώ για τα νοικοκυριά – φυσικά πρόσωπα. Παρά την μείωση αυτή όμως, το 2026 τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά μόλις 93 (!) εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025. Αυτό αποδίδεται στην προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.
Ωστόσο τα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025 και να ανέλθουν στο ποσό των 26,710 δισ ευρώ, λόγω της αύξησης εσόδων από φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων (εταιρίες) που προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 8,659 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.
6) Φόροι κεφαλαίου: προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.
7) Λοιποί τρέχοντες φόροι: αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,334 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
8) Κοινωνικές εισφορές: τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 61 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.
9) Μεταβιβάσεις από ΕΕ: τα έσοδα από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 10,941 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 1,695 δισ ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΤΑΑ κατά 1,657 δισ ευρώ, μετά την προσαρμογή κατά ESA.
10) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών: προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
11) Λοιπά τρέχοντα έσοδα: Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 2,222 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από τα μερίσματα των φορέων του Δημοσίου κατά 114 εκατ. ευρώ, της αρνητικής επίδρασης των προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά 305 εκατ. ευρώ, των μειωμένων επιστροφών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων κατά 95 εκατ. ευρώ καθώς και λόγω των μειωμένων τόκων καταθέσεων που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο κατά 194 εκατ. ευρώ.
12) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων: Τα έσοδα από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24 εκατ. ευρώ εν σχέσει με φέτος.
