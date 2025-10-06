Bloomberg: Το ελληνικό χρέος στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 – Ιστορική μείωση μετά τη δεκαετία των μνημονίων
Η Ελλάδα έχει βελτιώσει ραγδαία το προφίλ του χρέους της, με πλεόνασμα και ανάπτυξη άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές, αναφέρει το δημοσίευμα
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, πριν η χώρα αναγκαστεί να ζητήσει το πρώτο πακέτο διάσωσης στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης χρέους.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 145,4% του ΑΕΠ το 2025 και να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026. Πρόκειται για σημαντική πτώση από το ιστορικό υψηλό σχεδόν 210% το 2020, ενώ το ποσοστό είναι πλέον χαμηλότερο από το 147,8% του 2010, όταν εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην αποκατάσταση της Ελλάδας ως αξιόπιστου δανειολήπτη. Η χώρα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, εξόφλησε πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ και σχεδιάζει να κάνει το ίδιο με μέρος των διακρατικών ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιοι προβλέπουν αναλογία χρέους 137,6% του ΑΕΠ για το 2026.
Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή, ιδίως σε μια περίοδο που χώρες όπως η Γαλλία, η οποία είχε στηρίξει τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν τώρα ίδιες δημοσιονομικές αναταράξεις. Η πολιτική κρίση στο Παρίσι οδήγησε τη διαφορά απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η Ελλάδα έχει βελτιώσει ραγδαία το προφίλ του χρέους της, υπεραποδίδοντας στους δημοσιονομικούς στόχους επί τέσσερα συνεχή έτη. Το 2025 αναμένεται να πετύχει πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, αντί για το αρχικά προβλεπόμενο έλλειμμα 0,6%, ενώ το προσχέδιο του 2026 προβλέπει μικρό έλλειμμα 0,1%.
Η δημοσιονομική της εικόνα αντιπαραβάλλεται έντονα όχι μόνο με τη Γαλλία, αλλά και με το μεγαλύτερο μέρος της Ε.Ε., καθώς το 2024 η Ελλάδα ήταν μία από τις έξι χώρες που παρουσίασαν πλεόνασμα προϋπολογισμού.
Greece’s borrowings are estimated to have fallen to the lowest level since 2009 https://t.co/wJvVgK3xZT— Bloomberg (@business) October 6, 2025
