Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο από luxury βίλες μέχρι νοσοκομεία και…θρύλοι του παρελθόντος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο από luxury βίλες μέχρι νοσοκομεία και…θρύλοι του παρελθόντος

Το Ερασίνειο, η «Κρισώτ», η «Ήλιος», ο Καρούζος και ο Μανιατόπουλος δίνουν το «παρών» στα σφυριά που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα

Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο από luxury βίλες μέχρι νοσοκομεία και…θρύλοι του παρελθόντος
Μια ακόμη εβδομάδα, «πλούσια» σε επίπεδο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ξεκινά από σήμερα.

Κατά το τριήμερο από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 1.370 σφυριά, με ανοιχτή πάντα την πιθανότητα να προκύψει κάποια αναστολή.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης