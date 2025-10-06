Πλειστηριασμοί: Στο στόχαστρο από luxury βίλες μέχρι νοσοκομεία και…θρύλοι του παρελθόντος
Το Ερασίνειο, η «Κρισώτ», η «Ήλιος», ο Καρούζος και ο Μανιατόπουλος δίνουν το «παρών» στα σφυριά που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα
Μια ακόμη εβδομάδα, «πλούσια» σε επίπεδο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ξεκινά από σήμερα.
Κατά το τριήμερο από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 1.370 σφυριά, με ανοιχτή πάντα την πιθανότητα να προκύψει κάποια αναστολή.
