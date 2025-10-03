Bloomberg: Σπάνε τα «κοντέρ» οι παγκόσμιες τιμές κρέατος – Κίνδυνος για ελλείψεις

Οι παγκόσμιες τιμές κρέατος σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2021, καθώς η μείωση στα κοπάδια βοοειδών στις ΗΠΑ δημιουργεί πρόβλημα στο να καλυφθεί η ζήτηση για βοδινό κρέας.





Ο δείκτης που παρακολουθεί το κόστος εμπορευμάτων κρέατος αυξήθηκε κατά 0,7%, ολοκληρώνοντας τον όγδοο συνεχόμενο μήνα ανόδου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) . Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στο βοδινό κρέας, με τα κοπάδια στις ΗΠΑ να φτάνουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, στην αύξηση των τιμών στη Βραζιλία, κορυφαίο εξαγωγέα, και στις ανησυχίες για το παράσιτο New World screwworm στο Μεξικό.Σύμφωνα με το Bloomberg, η αύξηση αυτή τροφοδοτεί το γενικότερο κόστος των τροφίμων, που τον Ιούλιο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στους καταναλωτές και τις αρμόδιες αρχές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρατήρησε ότι οι τιμές τροφίμων ανεβαίνουν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, ενώ το British Retail Consortium τόνισε ότι οι υψηλότεροι μισθοί και το ενεργειακό κόστος συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές εισροών για πολλούς παραγωγούς.

