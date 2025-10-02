ΑΔΜΗΕ: Μεγαλύτερη ευελιξία στο Χρηματιστήριο Ενέργειας - Καλύτερη χρήση των ΑΠΕ στην αγορά

Ανά 15 λεπτά θα αλλάζουν οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας (αντί για κάθε ώρα που ίσχυε ως τώρα), μετά την εφαρμογή, πανευρωπαϊκά, της πρόβλεψης του σχετικού Κανονισμού.Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η αλλαγή αυτή θα συνεισφέρει στην ασφαλέστερη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. «Στη νέα αυτή κατάσταση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές αγοράς ή πώλησης ενέργειας για κάθε 15λεπτο της ημέρας φυσικής παράδοσης, σε αντίθεση με την πρότερη κατάσταση στην οποία οι εντολές αναφέρονταν αποκλειστικά σε ωριαία διαστήματα. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές ενέργειας και οι τιμές στις οποίες αυτές εκτελούνται, αλλάζουν ανά 15λεπτο με 96 (αντί για 24) διακριτές τιμές και ποσότητες για κάθε ημέρα».Η γενική διεύθυνση Ενέργειας της ΕΕ επισημαίνει σχετικά ότι χάρη στην αλλαγή, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά, αντικατοπτρίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια την αναμενόμενη παραγωγή και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. «Η αλλαγή αυτή καθιστά το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης πιο ευέλικτο, αξιόπιστο και έτοιμο για το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτός ο λεπτότερος βαθμός λεπτομέρειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, καθώς βελτιώνει την ικανότητά τους να ενσωματώνονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές συστημάτων να προβλέπουν και να εξισορροπούν καλύτερα την προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την αξιοπιστία του δικτύου και διασφαλίζοντας σταθερή πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι συμμετέχοντες στην αγορά επωφελούνται επίσης από μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορούν πλέον να υποβάλλουν εντολές σε διαστήματα 15 λεπτών», αναφέρει και προσθέτει:«Για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία της ΕΕ, τα οφέλη αναμένεται να είναι σημαντικά. Ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σημαίνει καλύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λιγότερες ανισορροπίες στο δίκτυο και, τελικά, χαμηλότερο κόστος που συνδέεται με τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας. Η αλλαγή αυτή στηρίζει επίσης τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της καθαρής ενέργειας στην καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας».