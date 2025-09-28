Απλήρωτη εργασία: Πόσο δουλεύουν... εκτός δουλειάς οι άνδρες και οι γυναίκες - Οι ανισότητες και τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Απλήρωτη εργασία: Πόσο δουλεύουν... εκτός δουλειάς οι άνδρες και οι γυναίκες - Οι ανισότητες και τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Οι γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της οικιακής φροντίδας - Στην Ελλάδα το χάσμα φτάνει το 173%, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες πρωτοπορούν στην ισότητα
Η ανισότητα των φύλων στην οικονομία παραμένει εμφανής σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη μη αμειβόμενη εργασία να αποτελεί βασικό της παράγοντα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι γυναίκες κάνουν σχεδόν διπλάσια απλήρωτη εργασία από τους άνδρες σε καθημερινή βάση. Σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, οι γυναίκες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 262 λεπτά την ημέρα σε τέτοιες δραστηριότητες, ενώ οι άνδρες μόλις 141 λεπτά -ένα χάσμα 121 λεπτών ή δύο ωρών ημερησίως.
Πόση περισσότερη απλήρωτη εργασία κάνουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες
- ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μέσω πολιτικών άδειας για άνδρες και γυναίκες,
- εκστρατείες κατά των στερεοτύπων φύλου,
- επενδύσεις σε προσβάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας,
- βελτίωση των συνθηκών και των αμοιβών στα επαγγέλματα φροντίδας.
Η απλήρωτη εργασία παραμένει μια «αόρατη» πτυχή της ανισότητας, που περιορίζει τις γυναίκες και τις αποκλείει από την πλήρη συμμετοχή στην οικονομία. Η Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, καταγράφει ανησυχητικά υψηλά ποσοστά, σε αντίθεση με τη Σκανδιναβία που δείχνει τον δρόμο προς την ισότητα.
Τι περιλαμβάνει η απλήρωτη εργασίαΗ συντριπτική πλειονότητα του χρόνου απλήρωτης εργασίας αφορά οικιακές δουλειές, που σε πολλές χώρες ξεπερνούν το 70% του συνολικού χρόνου. Ακολουθούν η φροντίδα των μελών του νοικοκυριού και τα ψώνια. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, το 77% της απλήρωτης εργασίας των γυναικών αφορά δουλειές του σπιτιού, ενώ στη Γαλλία το ποσοστό φτάνει το 70% και στη Δανία το 60%.
Πόση περισσότερη απλήρωτη εργασία κάνουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες
Σουηδία και Τουρκία: Τα δύο άκραΤο μικρότερο χάσμα καταγράφεται στη Σουηδία, όπου οι γυναίκες αφιερώνουν 220 λεπτά και οι άνδρες 171 λεπτά σε απλήρωτη εργασία -διαφορά μόλις 49 λεπτών. Αντίθετα, στην Τουρκία η ανισότητα είναι ακραία: οι γυναίκες κάνουν 3,5 φορές περισσότερη απλήρωτη εργασία από τους άνδρες, με ποσοστό 349%.
Η Ελλάδα στη Νότια Ευρώπη με υψηλά ποσοστάΗ Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα μεγαλύτερα χάσματα. Οι γυναίκες κάνουν 173% περισσότερη απλήρωτη εργασία από τους άνδρες, κατατάσσοντας τη χώρα στην τέταρτη χειρότερη θέση μετά την Τουρκία, την Πορτογαλία (242%) και την Ιταλία (134%). Στην Ισπανία, το χάσμα φτάνει το 98%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά συνδέονται και με τα χαμηλά ποσοστά γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας: μόλις 45% στην Ελλάδα, έναντι 53% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Οι σκανδιναβικές χώρες ως παράδειγμαΗ Δανία (31%), η Νορβηγία (35%) και η Φινλανδία (50%) ακολουθούν τη Σουηδία, δείχνοντας ότι με ισχυρές κοινωνικές πολιτικές και αλλαγή νοοτροπίας, το χάσμα μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Ο ρόλος των κοινωνικών κανόνων και των υπηρεσιών φροντίδαςΗ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επισημαίνει ότι οι ευθύνες φροντίδας και τα κοινωνικά πρότυπα είναι καθοριστικοί παράγοντες. Η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και φροντίδας ηλικιωμένων, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων, οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ανισότητας, όπως συμβαίνει σε Τουρκία, Ιταλία και Ελλάδα.
Πώς μπορεί να μειωθεί το χάσμαΟ ΟΟΣΑ καλεί τις χώρες να αναλάβουν ισχυρότερη δράση, με μέτρα όπως:
