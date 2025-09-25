Bank of America: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές διανομές στο επίκεντρο για τις ελληνικές τράπεζες
Τι ειπώθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Bank of America - Σε σταθερά ανοδική πορεία η κερδοφορία τους, προοπτικές για ακόμη πιο γενναιόδωρες επιστροφές κεφαλαίου - Οι νέες τιμές στόχοι
Θετικά μηνύματα απέστειλαν οι ελληνικές τράπεζες στο ετήσιο συνέδριο της Bank of America (BofA) για τον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο, επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία τους κινείται σε σταθερά ανοδική πορεία και ότι οι προοπτικές για ακόμη πιο γενναιόδωρες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους –μέσω μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς– ενισχύονται. Οι αναλυτές της BofA σημειώνουν ότι οι διεθνείς επενδυτές διατηρούν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς βλέπουν ισχυρά μεγέθη και βελτιούμενες αποτιμήσεις, σε μια συγκυρία όπου σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές επικρατεί αυξημένη αβεβαιότητα.
Στο τελευταίο της report, η αμερικανική τράπεζα προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση τιμών-στόχων για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Για τη Eurobank, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώθηκε στα €4,45 (από €4,36) με σύσταση Buy. Η Εθνική Τράπεζα παρέμεινε σε σύσταση Neutral, με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα €12,81 (από €12,11). Η Alpha Bank διατηρεί τη σύσταση Buy με αυξημένη τιμή-στόχο στα €3,89 (από €3,59), ενώ η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει επίσης με σύσταση Buy, με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα €7,78 (από €6,88).
