Πρέσβης Fang Qiu: Κίνα και Ελλάδα, φυσικοί εταίροι στη ναυτιλία, τις λιμενικές υποδομές και τις μεταφορές

Στην ομιλία του για την 76η Εθνική Επέτειο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο πρέσβης Fang υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον Δρόμο του Μεταξιού της Θάλασσας και τόνισε τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε ναυτιλία, ενέργεια, πολιτισμό, εκπαίδευση και τεχνολογία