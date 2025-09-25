Πρέσβης Fang Qiu: Κίνα και Ελλάδα, φυσικοί εταίροι στη ναυτιλία, τις λιμενικές υποδομές και τις μεταφορές
Στην ομιλία του για την 76η Εθνική Επέτειο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο πρέσβης Fang υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον Δρόμο του Μεταξιού της Θάλασσας και τόνισε τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας σε ναυτιλία, ενέργεια, πολιτισμό, εκπαίδευση και τεχνολογία
Σε μια λαμπρή τελετή που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα με αφορμή τη συμπλήρωση 76 ετών από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο πρέσβης κ. Fang Qiu μίλησε ενώπιον σχεδόν 500 διακεκριμένων καλεσμένων από το ελληνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, τις ένοπλες δυνάμεις, τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος και κινεζικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, οι οποίοι με τη σειρά τους αναφέρθηκαν στη σημασία των ελληνοκινεζικών δεσμών και στην προοπτική ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.
Στην ομιλία του, ο κ. Fang έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Κίνας στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμενικών υποδομών και των μεταφορών. «Η Ελλάδα και η Κίνα είναι φυσικοί εταίροι», τόνισε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Πειραιά ως εμβληματικού έργου στον θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού. Αναφέρθηκε στη διαρκή αναβάθμιση του λιμανιού τα τελευταία χρόνια, που το έχει καταστήσει έναν από τους κορυφαίους κόμβους διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη.
