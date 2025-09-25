Ετσι θα είναι οι φοιτητικές εστίες στο «The Ellinikon» – Έως 1.000 δωμάτια, πότε θα είναι έτοιμες
Ετσι θα είναι οι φοιτητικές εστίες στο «The Ellinikon» – Έως 1.000 δωμάτια, πότε θα είναι έτοιμες
Aνοιγμα της LAMDA και στον τομέα των φοιτητικών εστιών σε συνεργασία με το UNIC Athens - Tι περιλαμβάνει η νέα μεγάλη Πανεπιστημιούπολη
Το 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας UNIC Athens εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού σε συνέχεια της συμφωνίας με το φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development, με στόχο το πρώτο πανεπιστημιακό έτος εντός του «The Ellinikon» να είναι η χρονιά 2028 -2029. Μάλιστα μέσω της εν λόγω συμφωνίας πραγματοποιείται ουσιαστικά και το «άνοιγμα» της LAMDA Development στον αναπτυσσόμενο, το τελευταίο διάστημα, τομέα των ιδιωτικών φοιτητικών εστιών με έναν αριθμό έως 1.000 δωματίων.
Για το UNIC Athens, η ένταξή του εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αφορά τη β’ φάση ανάπτυξής του. Στο πλαίσιο της α’ φάσης, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το UNIC Athens, το οποίο έχει λάβει μία από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα υποδεχθεί τους πρώτους του φοιτητές και φοιτήτριες από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, επίσης στην περιοχή του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα ανακαινισμένο κτίριο 12.500 τ.μ., το οποίο έχει αποκτηθεί για τον σκοπό αυτό, συνορεύει με το «The Ellinikon» και θα λάβει και περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Για το UNIC Athens, η ένταξή του εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αφορά τη β’ φάση ανάπτυξής του. Στο πλαίσιο της α’ φάσης, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το UNIC Athens, το οποίο έχει λάβει μία από τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα υποδεχθεί τους πρώτους του φοιτητές και φοιτήτριες από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, επίσης στην περιοχή του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα ανακαινισμένο κτίριο 12.500 τ.μ., το οποίο έχει αποκτηθεί για τον σκοπό αυτό, συνορεύει με το «The Ellinikon» και θα λάβει και περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα