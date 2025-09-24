Τράπεζες: Τι κατέγραψε η Fitch στην επίσκεψή της – Tα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της αξιολόγησης
Τα τρία στοιχεία που εντυπωσίασαν τον διεθνή οίκο - Πιθανότητα αναβάθμισης των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε το διεθνής οίκος Fitch από τις ελληνικές τράπεζες. Ο οίκος επισκέφθηκε τις συστημικές τράπεζες την περασμένη εβδομάδα και έμεινε εντυπωσιασμένος σε ό,τι αφορά την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική επέκταση, αλλά και τη μείωση των κόκκινων δανείων που οδήγησε τις ελληνικές τράπεζες πολύ κοντά στον κοινοτικό μέσο όρο.
Ο διεθνής οίκος θα αξιολογήσει την Ελληνική Δημοκρατία, προγραμματισμένα στις 14 Νοεμβρίου ενώ η χώρα μας νωρίτερα αναμένει αξιολόγηση από την S&P στις 17 Οκτωβρίου και από τη Scope στις 7 Νοεμβρίου.
Ο διεθνής οίκος Fitch αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες την 1η Απριλίου με την Εθνική και τη Eurobank σε βαθμίδα ΒΒΒ -και σταθερή προοπτική- και τις Alpha και Πειραιώς με ΒΒ+ και θετική προοπτική.
Οι πιθανότητες υψηλότερης αξιολόγησηςΈτσι τραπεζικοί παράγοντες δεν αποκλείουν μέχρι το τέλος του έτους ο διεθνής οίκος να προχωρήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. Υπενθυμίζεται πως οι οίκοι αξιολόγησης δεν συνδέουν πλέον χρονικά τις αξιολογήσεις και τις εκθέσεις τους για τις τράπεζες με βάση το χρονοδιάγραμμα που πράττουν το αντίστοιχο για την εθνική οικονομία των χωρών που αξιολογούν. Ωστόσο, τα περιεχόμενα των αξιολογήσεων συνδέονται.
