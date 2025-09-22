Το σοβαρό ελάττωμα που εντόπισαν χρήστες στο iPhone 17 – Θα πλήξει τις πωλήσεις;

Η Apple έχει προωθήσει τη νέα σειρά iPhone 17 ως μια σειρά που αλλάζει τα δεδομένα, ειδικά με την προσθήκη ενός ελαφρού μοντέλου iPhone Air και ενός μοντέλου iPhone Pro Max που διαθέτει επιλογή αποθήκευσης 2 terabyte.



Και οι αναλυτές της Wall Street το έχουν σημειώσει, με έναν από αυτούς να αυξάνει τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Apple από 260 δολάρια σε 290 δολάρια.



Όμως, μόλις τα προϊόντα βγήκαν στην πώληση την Παρασκευή, άρχισαν να εμφανίζονται παράπονα ότι γρατσουνίζονται εύκολα — στο πίσω μέρος των τηλεφώνων, όχι όμως στις οθόνες. Τα τηλέφωνα έχουν βασική τιμή από 799 έως 1.099 δολάρια, ανάλογα με το μοντέλο, αλλά οι αναβαθμίσεις μπορούν να αυξήσουν το κόστος.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σχολιαστές έσπευσαν να επισημάνουν το πρόβλημα. Ένας αγοραστής στο Ντουμπάι είπε στο X ότι κάθε iPhone Pro που είδαν «είχε γρατσουνιά κάτω από την προεξοχή της κάμερας. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα».

