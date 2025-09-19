Euroxx για Aegean: «Ιπτάμενη μηχανή παραγωγής χρήματος» – Γενναία αύξηση της τιμής στόχου

Διατηρείται η σύσταση «overweight» - Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα ξεπερνά το 27% - Αναβαθμίζονται οι προβλέψεις για το 2025 - Θετικό outlook για το 2026