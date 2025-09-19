Euroxx για Aegean: «Ιπτάμενη μηχανή παραγωγής χρήματος» – Γενναία αύξηση της τιμής στόχου
Διατηρείται η σύσταση «overweight» - Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα ξεπερνά το 27% - Αναβαθμίζονται οι προβλέψεις για το 2025 - Θετικό outlook για το 2026
Η Euroxx επαναλαμβάνει τη θετική της άποψη για την Aegean Airlines, ανεβάζοντας εκ νέου την τιμή στόχο στα 17,5 ευρώ ανά μετοχή, από 15,5 ευρώ προηγουμένως. Διατηρεί, δε, τη σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση), χαρακτηρίζοντας την εταιρεία ως «ιπτάμενη μηχανή παραγωγής χρήματος» (Flying cash machine).
Σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο στα 13,7 ευρώ, το περιθώριο ανόδου (upside) με βάση τη νέα τιμή στόχο υπολογίζεται σε +27,7%.
Παρά τη στασιμότητα στο β΄ τρίμηνο, η Euroxx αναμένει σημαντική ενίσχυση στο β΄ εξάμηνο του 2025, με καθαρά κέρδη περίπου 150 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους. Αυτό συνεπάγεται με 8,2x επί του δείκτη P/E, αντίστοιχο με τον μέσο όρο του κλάδου αερομεταφορών, παρά τη γενναιόδωρη μερισματική απόδοση (6,6% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-2027), το ισχυρό περιθώριο EBITDA (περίπου 23%, κοντά στο αντίστοιχο της Ryanair), την καθαρή ταμειακή θέση των 424 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο (περίπου 34% της κεφαλαιοποίησης) και τον χαμηλό δανεισμό (1,3x EBITDA συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).
