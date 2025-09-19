Προειδοποίηση Ντάλιο: Κίνδυνος κατάρρευσης της αμερικανικής αυτοκρατορίας λόγω χρέους
H συσσώρευση χρέους από την αμερικανική κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή νομισματική τάξη, είπε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates - Οι ΗΠΑ δαπανούν περίπου 30% περισσότερα από όσα αντέχουν, ανέφερε
Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, προειδοποίησε ότι η συσσώρευση χρέους από την αμερικανική κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή νομισματική τάξη. Μιλώντας στο FutureChina Global Forum στη Σιγκαπούρη, τόνισε: «Βλέπετε την απειλή για τη νομισματική τάξη. Άλλοι παράγοντες θα κρίνουν αν ζούμε το τέλος ολόκληρης της αμερικανικής αυτοκρατορίας».
Ο Ντάλιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δαπανούν περίπου 30% περισσότερα από όσα αντέχουν, ενώ χρειάζονται να πουλήσουν ομόλογα αξίας 12 τρισ. δολαρίων. «Η παγκόσμια αγορά δεν έχει αντίστοιχη ζήτηση για αυτό το χρέος, κάτι που δημιουργεί μια ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης», είπε, αποδίδοντας την ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση στην «ανθρώπινη φύση».
Στο ίδιο πάνελ, ο Νγκ Κοκ Σονγκ, συνιδρυτής της Avanda Investment Management, υπογράμμισε ότι και άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις. «Οι ΗΠΑ έχουν φτάσει σε σημείο καμπής», δήλωσε. «Δεν γνωρίζουμε πότε θα εκδηλωθεί η κρίση».
