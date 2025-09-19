Προειδοποίηση Ντάλιο: Κίνδυνος κατάρρευσης της αμερικανικής αυτοκρατορίας λόγω χρέους

H συσσώρευση χρέους από την αμερικανική κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή νομισματική τάξη, είπε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates - Οι ΗΠΑ δαπανούν περίπου 30% περισσότερα από όσα αντέχουν, ανέφερε