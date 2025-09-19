Τι τέλη κυκλοφορίας πληρώσουμε για το 2026; Μεγάλα πρόστιμα

Τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 βρίσκονται πλέον στον ορίζοντα και, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων σε σχέση με το 2025. Η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει το υφιστάμενο πλαίσιο, αφήνοντας στην άκρη τις εισηγήσεις για νέο μοντέλο υπολογισμού, οι οποίες θα εξεταστούν σε βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πληρώσουν τα ίδια τέλη με πέρυσι, ανάλογα με τον κυβισμό ή τις εκπομπές CO₂ του οχήματός τους, χωρίς νέες επιβαρύνσεις.

Τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025. Από το 2026 καταργούνται οι σιωπηρές παρατάσεις που δίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή θα έχει άμεσες συνέπειες. Όσοι πληρώσουν μέσα στον Ιανουάριο θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 25%, τον Φεβρουάριο με 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το ποσό διπλασιάζεται. Έτσι, για τέλη ύψους 300 ευρώ, ο οδηγός θα κληθεί να πληρώσει 375 ευρώ αν καθυστερήσει έναν μήνα, 450 ευρώ για δύο μήνες και 600 ευρώ αν δεν τα εξοφλήσει έως την άνοιξη.