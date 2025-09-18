Axelera ΑΙ: Επενδύσεις εκατομμυρίων στην ελληνική τεχνογνωσία των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης
Ποια είναι η startup που κέρδισε τη στήριξη του κολοσσού της Samsung - Η πορεία του συνιδρυτή και CTO της, Ευάγγελου Ελευθερίου
Η ιστορία της Axelera AI και του Έλληνα επιστήμονα που βρίσκεται πίσω από τα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα της startup η οποία ειδικεύεται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης έχουν απασχολήσει πολύ την αγορά, την επενδυτική κοινότητα, αλλά και τον διεθνή τύπο τα τελευταία χρόνια.
Ο κλάδος της όμως παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, το ίδιο και τα προϊόντα της νεοφυούς εταιρείας με έδρα το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και συνιδρυτή-CTO τον καταγόμενο από το Αλιβέρι Ευβοίας, Ευάγγελο Ελευθερίου, με αποτέλεσμα να στρέφονται τα «φώτα» επάνω της όλο και με περισσότερη συχνότητα.
Όπως προκύπτει από τις αναφορές της ιδίας στην επίσημη ιστοσελίδα της, χάρη στην ελληνική τεχνογνωσία της η Axelera AI έχει καταφέρει να εκτινάξει το ύψος των αντληθέτων κεφαλαίων της από διάφορους γύρους χρηματοδότησης, ως τώρα, στο ποσό των 200 εκατ. δολ. σε βάθος μιας 3ετίας.
