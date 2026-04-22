Διπλό ρεκόρ στη Wall Street για S&P 500 και Nasdaq: Ράλι στον τεχνολογικό κλάδο
Βελτιωμένο το κλίμα στην αγορά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν - Ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα α' τριμήνου - 16η κερδοφόρα συνεδρίαση για τους κατασκευαστές ημιαγωγών - Αδύναμος κρίκος αεροπορικές και κλάδος φιλοξενίας
Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε από την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώνοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, έπειτα από δύο ημέρες υποχώρησης της αγοράς. Ενθαρρυντικά λειτούργησε και το νέο κύμα ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων αναζωπυρώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως για τον τεχνολογικό κλάδος και τις εταιρείες ημιαγωγών.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,69% στις 49.490 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε σημαντική άνοδο ύψους 1,05% φτάνοντας έτσι σε νέα υψηλά στις 7.137 μονάδες και ο Nasdaq «έπιασε» αντιστοίχως νέο ταβάνι στις 24.657 μονάδες με θεαματικό άλμα 1,64%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,30% και του 2ετούς στο 3,8%.
«Οι μετοχές ανακάμπτουν μετά τις πρώτες διαδοχικές απώλειες του μήνα, με την παράταση της εκεχειρίας από τον Πρόεδρο Τραμπ και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα να στηρίζουν τη συνεχιζόμενη άνοδο των μετοχών», εξήγησε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers.
Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ, το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι δύο πλευρές μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η ένταση παραμένει υψηλή, καθώς η Τεχεράνη διατηρεί αυστηρό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, ελέγχοντας τη διέλευση μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας και ανοίγοντας πυρ κατά πλοίων. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ αρνούνται να άρουν τον αποκλεισμό πλοίων που συνδέονται με το Ιράν, εξέλιξη που ώθησε και πάλι την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και μάλιστα κοντά στα 102 δολάρια.
Το Fox News μετέδωσε ότι ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία με το Ιράν για τρεις έως πέντε ημέρες και όχι επ’ αόριστον. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ στο τέλος της εβδομάδας.
«Παρότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα και πολεμική ρητορική γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν, οι αγορές λειτουργούν με προοπτική και ήδη κοιτούν πέρα από τη σύγκρουση», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της RGA Investments, Ρικ Γκάρντνερ. «Είναι πιθανό να συνεχίσουμε να βλέπουμε αρνητικούς τίτλους, τελεσίγραφα και προθεσμίες για διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι μετοχές θα αντιδρούν ουσιαστικά σε κάθε νέα εξέλιξη, καθώς οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει το χειρότερο σενάριο κατά τα χαμηλά του Μαρτίου», σημείωσε.
Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, η αναβίωση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η ανθεκτικότητα της οικονομίας στηρίζουν τις αγορές, παρά τους επίμονους γεωπολιτικούς κινδύνους. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου το 81% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να συμπληρώνουν την 16η συνεχόμενη ανοδική ημέρα, καθώς η αισιοδοξία γύρω από την AI ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στο επίκεντρο και οι περίφημες «Υπέροχες Επτά», με την Tesla να «ανοίγει» τον κύκλο των ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου της επίλεκτης ομάδας. Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Στις κερδισμένες της ημέρας και η GE Vernova μετά τη βελτίωση της ετήσιας πρόβλεψης εσόδων από τον κατασκευαστή ενεργειακού εξοπλισμού, ενώ η Boeing αιφνιδίασε ευχάριστα την αγορά με την ανακοίνωση μικρότερων ζημιών από τις προβλέψεις, γεγονός που έδωσε ώθηση στη μετοχή της.
Αξιοσημείωτο και το ράλι των εταιρειών κάνναβης, μετά από δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να προχωρήσει, τις επόμενες ώρες, σε ανακατάταξη (reclassification) της μαριχουάνας στη λίστα των ναρκωτικών ουσιών, ώστε να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων για νέες έρευνες σκευασμάτων. Ενδεικτικά η Trulieve Cannabis σημείωσε άνοδο σχεδόν 20%, η Canopy Growth 17% και οι Green Thumb Industries και Tilray Brands πάνω από 10%.
Στον αντίποδα η μετοχή της United Airlines υποχώρησε κοντά στο 7%, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών κερδών για το δεύτερο τρίμηνο και το σύνολο του έτους. Μάλιστα, το ασθενέστερο guidance αποδόθηκε κυρίως στην άνοδο του κόστους καυσίμων, επιβεβαιώνοντας το πόσο ευάλωτος είναι ο ευρύτερος ταξιδιωτικός κλάδος απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
Αναλόγως πιέσεις δέχτηκε και ο κλάδος φιλοξενίας με την Booking Holdings να πέφτει πάνω από 6%.
Βουτιά κοντά στο 10% και για την GE Aerospace με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη μετά το πρόσφατο ράλι του κλάδου και με δεδομένο ότι η κάμψη των αεροπορικών εταιρειών μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική της αεροναυπηγικής αγοράς.
