Πόλεμος στη ναυτιλία για την πράσινη μετάβαση: Ο ΙΜΟ σφίγγει τα λουριά, ΗΠΑ και νηογνώμονες αντιδρούν
Πόλεμος στη ναυτιλία για την πράσινη μετάβαση: Ο ΙΜΟ σφίγγει τα λουριά, ΗΠΑ και νηογνώμονες αντιδρούν
Η θέση της Ελλάδας, το κρίσιμο στοίχημα για τη μηδενική εκπομπή ρύπων και η σφοδρή κόντρα που κορυφώνεται πριν την ιστορική ψηφοφορία του Οκτωβρίου
Η ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκληρού παγκόσμιου μπρα ντε φερ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) προχωρά με το νέο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF), που φιλοδοξεί να καταστήσει νομικά δεσμευτική την απο-ανθρακοποίηση του κλάδου μέχρι το 2050. Η πρόταση, που θα τεθεί σε ψηφοφορία τον Οκτώβριο, περιλαμβάνει όρια στην ένταση καυσίμου, μηχανισμό τιμολόγησης του άνθρακα και κίνητρα για συμμόρφωση – ένα πακέτο πρωτόγνωρο για παγκόσμια βιομηχανία.
Όμως οι αντιδράσεις είναι σφοδρές. Τον χορό άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση του δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα εναντίον χωρών που θα στηρίξουν τον κανονισμό, ανοίγοντας μέτωπο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Ακολούθησε ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV, επέκρινε τον ΙΜΟ για «θεσμικό ρομαντισμό» και αδιαφορία απέναντι στην πραγματικότητα της αγοράς. Λίγες μέρες μετά, στις θέσεις του συντάχθηκαν ο αμερικανικός ABS με αποτέλεσμα η διαμάχη να κυριαρχήσει στη Διεθνή Εβδομάδα Ναυτιλίας του Λονδίνου (London International Shipping Week).
Με βάση τη στρατηγική GHG 2023, ο ΙΜΟ στοχεύει σε μείωση της έντασης άνθρακα κατά 40% έως το 2030, 70% έως το 2040 και πλήρη μηδενισμό εκπομπών έως το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Το NZF, που εγκρίθηκε σε πρώτη φάση τον περασμένο Απρίλιο (MEPC 83), αναμένεται να υιοθετηθεί τον Οκτώβριο και να εφαρμοστεί από το 2028, καλύπτοντας πλοία άνω των 5.000 GT.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Όμως οι αντιδράσεις είναι σφοδρές. Τον χορό άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση του δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα εναντίον χωρών που θα στηρίξουν τον κανονισμό, ανοίγοντας μέτωπο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Ακολούθησε ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV, επέκρινε τον ΙΜΟ για «θεσμικό ρομαντισμό» και αδιαφορία απέναντι στην πραγματικότητα της αγοράς. Λίγες μέρες μετά, στις θέσεις του συντάχθηκαν ο αμερικανικός ABS με αποτέλεσμα η διαμάχη να κυριαρχήσει στη Διεθνή Εβδομάδα Ναυτιλίας του Λονδίνου (London International Shipping Week).
Με βάση τη στρατηγική GHG 2023, ο ΙΜΟ στοχεύει σε μείωση της έντασης άνθρακα κατά 40% έως το 2030, 70% έως το 2040 και πλήρη μηδενισμό εκπομπών έως το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Το NZF, που εγκρίθηκε σε πρώτη φάση τον περασμένο Απρίλιο (MEPC 83), αναμένεται να υιοθετηθεί τον Οκτώβριο και να εφαρμοστεί από το 2028, καλύπτοντας πλοία άνω των 5.000 GT.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα