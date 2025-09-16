Ιδιόγραφες διαθήκες: Προϋποθέσεις εγκυρότητας – Τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία
Ιδιόγραφες διαθήκες: Προϋποθέσεις εγκυρότητας – Τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία
Mε περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες οι ιδιόγραφες διαθήκες οι οποίες παραμένουν ο απλούστερος τρόπος διάθεσης περιουσίας, με προϋποθέσεις εγκυρότητας για αποφυγή ακυρότητας και δικαστικών διαφορών
Η ιδιόγραφη διαθήκη παραμένει, ακόμη και στη σύγχρονη εποχή των μεταρρυθμίσεων στο κληρονομικό δίκαιο, ένας από τους πιο δημοφιλείς, απλούς και οικονομικούς τρόπους για να ρυθμίσει κάποιος τη μεταβίβαση της περιουσίας του μετά θάνατον. Η απλότητά της ωστόσο δεν σημαίνει ότι στερείται νομικών απαιτήσεων και διαδικασιών, αντιθέτως, η νομοθεσία, ιδίως μετά τις αλλαγές που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στο 2025, προβλέπει σαφείς κανόνες για την εγκυρότητά της.
Με τον νέο νόμο θεσμοθετούνται σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία δημοσίευσης όλων των μορφών διαθηκών – είτε πρόκειται για ιδιόγραφες, δημόσιες είτε μυστικές. Για πρώτη φορά προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού Μητρώου Διαθηκών, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, όπως αναφέρουν ΤΑ ΝΕΑ.
Πλέον, η τελευταία βούληση κάθε διαθέτη θα καταχωρείται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η δημοσίευση της διαθήκης θα γίνεται ηλεκτρονικά και άμεσα, με την καταγραφή βασικών στοιχείων, όπως ο ΑΦΜ του διαθέτη, η ημερομηνία γέννησής του, το είδος της διαθήκης και ο αριθμός της σχετικής πράξης.
Ο συμβολαιογράφος θα έχει την υποχρέωση να προχωρά χωρίς καθυστέρηση στη δημοσίευση της διαθήκης μόλις την παραλάβει. Όσοι έχουν στην κατοχή τους ιδιόγραφη διαθήκη, είναι επίσης νομικά υποχρεωμένοι να την προσκομίσουν άμεσα σε συμβολαιογράφο μόλις πληροφορηθούν τον θάνατο του διαθέτη, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραποίηση ή αμφισβήτηση της αυθεντικότητας της διαθήκης.
