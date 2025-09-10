BofA: Οι νέες τιμές-στόχοι και οι συστάσεις για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο
Η Bank of America αναβάθμισε τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες - Τι εκτιμά για Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank - Τι προβλέπει για κέρδη, έσοδα και μερισματικές αποδόσεις
Η Bank of America αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους για όλες τις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα του κλάδου. Ξεκάθαρη κορυφαία επιλογή είναι η Eurobank, ενώ η Εθνική Τράπεζα παραμένει σε ουδέτερη αξιολόγηση.
Για την Eurobank, η νέα τιμή-στόχος ανεβαίνει στα €4,45 από €4,36, με τη σύσταση Buy. Με δεδομένη την τρέχουσα τιμή των €3,14, το περιθώριο ανόδου φτάνει το 42%, το υψηλότερο μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών. Η BofA εκτιμά ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να ξεχωρίζει χάρη στη διαφοροποιημένη παρουσία της και την ισχυρή κερδοφορία.
Η Εθνική Τράπεζα παραμένει σε σύσταση Neutral, με νέα τιμή-στόχο τα €12,81 (από €12,11), που σημαίνει περιθώριο ανόδου μόλις 7% σε σχέση με τα τρέχοντα €11,96. Παρά την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, η BofA θεωρεί ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος των θετικών στοιχείων.
Η Alpha Bank συνεχίζει με σύσταση Buy, με τιμή-στόχο τα €3,89 από €3,59. Στα €3,49 σήμερα, η μετοχή έχει περιθώριο ανόδου 12%. Ο οίκος βλέπει θετική πορεία στα καθαρά έσοδα από τόκους και πιθανές συνέργειες από συνεργασίες που μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη αξία.
Η Πειραιώς παραμένει επίσης σε Buy, με αναθεωρημένη τιμή-στόχο τα €7,78 από €6,88. Με την τρέχουσα τιμή στα €6,83, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 14%. Η BofA αναγνωρίζει τη δυναμική των εσόδων, αλλά σημειώνει ότι η κεφαλαιακή βάση παραμένει πιο ευάλωτη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.
Σε συνολικό επίπεδο, ο οίκος προβλέπει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα καταγράψουν ισχυρή ανάκαμψη στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα από το τέλος του 2025 και μετά, με μέση αύξηση δανείων κοντά στο 9% την επόμενη τριετία. Οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έως το 2027, ενώ οι μερισματικές αποδόσεις προβλέπεται να κινηθούν μεταξύ 6% και 9%.
