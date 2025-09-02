ΕΡΓΑΝΗ: Ρεκόρ 24 ετών στην απασχόληση στο 7μηνο – 319.843 νέες θέσεις εργασίας
Τι δείχνουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»
Την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ σημειώνει το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων του πρώτου επταμήνου του 2025, το οποίο εμφανίζεται θετικό κατά 319.843 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001, όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων έως σήμερα, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024 που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας.
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Το νέο ρεκόρ στην απασχόληση, αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πολιτικές μας για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν στην πράξη. Όμως δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, ώστε η θετική πορεία της αγοράς εργασίας να αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα των πολιτών».
Σύμφωνα με την έκθεση, τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκαν 6.740 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 και 20.990 λιγότερες αποχωρήσεις με αποτέλεσμα να σημειωθεί θετικό ισοζύγιο κατά 14.250 θέσεις εργασίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουλίου 2025, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 292.270, ενώ οι αποχωρήσεις σε 312.999. Από τις 312.999 συνολικά αποχωρήσεις, οι 109.481 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 203.518 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2025 και Ιούλιος 2024, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 14.250 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούλιο 2025 (αρνητικό ισοζύγιο -20.729 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-34.979) τον Ιούλιο του 2024.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.053.003 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.733.160, εκ των οποίων οι 1.057.127 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 676.033 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 319.843 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.
Από το σύνολο των προσλήψεων του 7μήνου οι 1.159.527 αφορούσαν συμβάσεις με πλήρη απασχόληση , οι 706.492 με μερική και οι 186.984 με εκ περιτροπής εργασία.
