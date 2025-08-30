Τέιλορ Σουίφτ: Πώς κάνει business και αυξάνει το ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 4,3 δις δολάρια
Μουσικό ταλέντο, επιχειρηματικό δαιμόνιο και πρότυπο για τις νέες γυναίκες η μουσικός επιδρά στην οικονομία όσο λίγοι καλλιτέχνες κι ανακοινώνει τώρα το νέο της άλμπουμ και τον αρραβώνα της
Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις προκαλεί στα media η Taylor Swift ανακοινώνοντας στις 12 Αυγούστου την κυκλοφορία του 12ου δίσκου της, “The Life of a Showgirl” και στις 26 Αυγούστου τον αρραβώνα της με τον αστέρα του αμερικάνικου ποδοσφαίρου Τravis Kelce στους μόλις 281 εκατ. ακόλουθούς της. Μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ τους συνεχάρη, μολονότι η Swift είχε υποστηρίξει την Kamala Harris στις εκλογές.
Το βινύλιο του νέου της άλμπουμ είναι βαμμένο στο αγαπημένο της χρώμα, το πορτοκαλί. Είναι άλλωστε το χρώμα που επέλεξε για πολλά από τα κοστούμια της θριαμβευτικής της περιοδείας Eras Tour, μίας περιοδείας που έγραψε ιστορία προκαλώντας οικονομικό ντόμινο από όποια πόλη πέρασε. Και μολονότι το νέο της άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο στις 3 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ ήδη βάφτηκαν πορτοκαλί προς τιμήν της. Σε λιγότερο από 24 ώρες από την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του “The Life of a Showgirl” το Empire State Building, η Times Square της Νέας Υόρκης και ο σιδηροδρομικός σταθμός Kansas City Union Station φωτίστηκαν με πορτοκαλί φώτα. Τα M&Ms, η Playdoh και η Sesame Street ανταποκρίθηκαν στην είδηση, χρησιμοποιώντας στην επικοινωνία τους το πορτοκαλί χρώμα και τον αριθμό 12 κλείνοντας το μάτι στο δωδέκατο άλμπουμ της Swift. Η Petco έκανε μια ανάρτηση στα social media με τη Meredith, τη γηραιότερη γάτα της Taylor, σε πορτοκαλί πλαίσιο παραφράζοντας τον τίτλο του άλμπουμ της, “Life of a showcat”.
