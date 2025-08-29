Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκαν οι πιέσεις - Πέτυχε τον 10ο συνεχή ανοδικό μήνα ο Γενικός Δείκτης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκαν οι πιέσεις - Πέτυχε τον 10ο συνεχή ανοδικό μήνα ο Γενικός Δείκτης
Ξεχώρισαν οι Intralot, Lamda Development και Ιατρικό Αθηνών - Στο κόκκινο οι συστημικές τράπεζες
Μπορεί να έκλεισε με απώλειες τη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης, σημειώνοντας τέσσερις σερί πτωτικές συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, ωστόσο τελικά κατάφερε να κλείσει τον Αύγουστο με θετικό πρόσημο. Πρέπει να αναφερθεί πως πρόκειται για τον δέκατο συνεχή ανοδικό μήνα. Μάλιστα, από την αρχή του 2025, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει εντυπωσιακή σωρευτική άνοδο περίπου +39%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις πιο αποδοτικές διεθνώς στο τρέχον έτος.
Με βάση τα παραπάνω ο ΓΔ έκλεισε την Παρασκευή (29/8) στις 2.021,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,06%, καταφέρνοντας να μην πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, έχοντας χάσει όμως νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τις 2.100 μονάδες.
Οι πιέσεις που ασκούνται τις τελευταίες ημέρες αποδίδονται κυρίως στην ενίσχυση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, γεγονός που έχει μεταφερθεί και στην ελληνική αγορά, η οποία μέχρι πρότινος παρουσίαζε αξιοσημείωτη δυναμική.
Σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ενώ η ελληνική αγορά διατηρεί ακόμη ορισμένα θετικά ερείσματα, η αυξανόμενη ένταση στο εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια συνολική αναθεώρηση των κινδύνων. Οι προσεχείς εβδομάδες, ιδίως μέχρι τις κρίσιμες πολιτικές ημερομηνίες στην Ευρώπη, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.
Ωστόσο δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η κινητικότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο παραμένει ιδιαιτέρως ζωηρή (EXAE/Euronext, Alpha/Unicredit, Lamda/Ion, Intralot/Bellys, NRG/Ηρων) και ο Σεπτέμβριος είθισται να είναι μήνας εξελίξεων. Αυτή η παράμετρος μπορεί να αποδειχθεί ικανή να αυξήσει το βαθμό αυτονόμησης της εγχώριας αγοράς και να περιορίσει την επίδραση μιας εισαγόμενης διόρθωσης.
