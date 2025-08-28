«Κόκκινο» το ταμπλό στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρά την προσπάθεια αντίδρασης – Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Διευρύνει περαιτέρω τις απώλειες το Χρηματιστήριο Αθηνών αν και αρχικώς επιχείρησε να βγάλει αντίδραση - Άνω του 2% πτώση στον τραπεζικό δείκτη, πέριξ του 2% πτώση στον ΓΔ
Σε αρνητικό κλίμα συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την αρχική διάθεση να αντιστρέψει τις απώλειες των προηγούμενων ημερών και με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο εξωτερικό και ιδίως σε όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία, αν και το το κλίμα σήμερα στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει ανοδικές τάσεις.
Σήμερα -στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να αντιδράσει με τον Γενικό Δείκτη να απομακρύνεται κατά πολύ από το σενάριο ανάκτησης των 2.100 μονάδων, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ούτε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Αυτήν την ώρα (13.00 π.μ.) βρίσκεται στη ζώνη των 2.050 μονάδων.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, την ώρα που οι εξελίξεις στη Γαλλία ενίσχυσαν τη μεταβλητότητα στο ελληνικό ταμπλό, η κίνηση της αγοράς δείχνει ότι οι επενδυτές παρακολουθούν τα γεγονότα. Σε γενικές γραμμές το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία καθώς από την αρχή του 2025, ο Γενικός Δείκτης ανεβαίνει +40%, και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα είναι ο δέκατος συνεχόμενος ανοδικός μήνας.
Ταυτόχρονα, οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν σήμερα υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων.
Αναλυτικότερα για σήμερα Πέμπτη, ο ΓΔ διευρύνει τις απώλειες του στο -1,87% στις 2.031,12 μονάδες με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 75,8 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,39%.
Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος σήμερα, παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει πτώση κατά -2,16% στις 2.186,25 μονάδες.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες κινούνται καθοδικά η Alpha Bank στο -3,79% στα 3,4 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς -3,57% στα 6,65 ευρώ, η Eurobank κατά 2,13% στα 3,22 ευρώ, η ΕΤΕ στο -1,44% στα 11,98 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή του ΟΛΠ (+0,11%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,79%), της Πειραιώς (-3,57%), της Motor Oil (-3,54%) Viohalco (-2,73%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.585.141 και 1.877.191 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 9,82 εκατ. ευρώ και η Alpha bank με 9,04 εκατ. ευρώ.
Η εικόνα στο ταμπλό
Ανοδικά κινούνται 16 μετοχές, 98 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.
