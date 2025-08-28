«Κόκκινο» το ταμπλό στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρά την προσπάθεια αντίδρασης – Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

Διευρύνει περαιτέρω τις απώλειες το Χρηματιστήριο Αθηνών αν και αρχικώς επιχείρησε να βγάλει αντίδραση - Άνω του 2% πτώση στον τραπεζικό δείκτη, πέριξ του 2% πτώση στον ΓΔ