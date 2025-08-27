Στα χέρια του Λιβανέζου Elie Khouri με 18,6 εκατ. το νέο, υπό κατασκευή ξενοδοχείο του ομίλου Ευμορφίδη στην Ακρόπολη (pics)
Η πώληση έγινε από την Μπλε ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ για το ακίνητο που θα μετατραπεί σε μονάδα 4 αστέρων
Με τίμημα στα 18,6 εκατ. ευρώ άλλαξε χέρια το νέο, υπό κατασκευή ξενοδοχείου του ομίλου Ευμορφίδη της Μπλε ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ στο Κουκάκι.
Στη θέση του αγοραστή η Vivium Holding του Λιβανέζου Εlie Khouri, το όνομα του οποίου είναι ήδη γνωστό στη χώρα μας από προηγούμενες επενδύσεις στο εγχώριο real estate, στην Πάρο, τα νότια προάστια και όχι μόνο. Το νέο ξενοδοχείο στο Κουκάκι επί των οδών Δημητρακοπούλου 21, 23, 25 και Φαλήρου 22 -22Β, αφορά την ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου με διατήρηση των όψεων και αλλαγή χρήσης από σταθμό αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο 4*. Η συνολική επιφάνεια αντιστοιχεί σε 4.564 τ.μ., με δυναμικότητα 113 δωματίων, ενώ ως προς το στάδιο εργασιών βρίσκεται στην ολοκλήρωση των καθαιρέσεων, με υπό κατασκευή τον φέροντα οργανισμό. Το ακίνητο πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά Leed Gold, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου τοποθετείται στα 13 εκατ. ευρώ.
