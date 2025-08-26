ΔΑΑ: Υψηλές πτήσεις και το 2025 στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας
ΔΑΑ: Υψηλές πτήσεις και το 2025 στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας
Αναβάθμιση της τιμής στόχου για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από την NBG Securities στα 11 ευρώ
Η συνεχιζόμενη άνοδος της τουριστικής κίνησης της Αθήνας έχει φέρει θετική ανάπτυξη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας που συνεχίζει την ανοδική του πορεία και μέσα στο 2025, επιταχύνοντας παράλληλα το επενδυτικό πλάνο για την επίτευξη μεγαλύτερης χωρητικότητας σε συντομότερο χρόνο.
Παρά το δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό, η φετινή θερινή περίοδος με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα προδιαγράφεται επίσης θετική για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ως απόρροια του ενισχυμένου προγράμματος των αεροπορικών, η υποστήριξη των οποίων συνεχίζει και φέτος με εισαγωγή νέων δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο μακρινών προορισμών υψηλής απόδοσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παρά το δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό, η φετινή θερινή περίοδος με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα προδιαγράφεται επίσης θετική για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), ως απόρροια του ενισχυμένου προγράμματος των αεροπορικών, η υποστήριξη των οποίων συνεχίζει και φέτος με εισαγωγή νέων δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο μακρινών προορισμών υψηλής απόδοσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα